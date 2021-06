Primavera nell'arte 2021

Prima edizione per l'iniziativa promossa dall'Associazione MABA: Primavera nell'Arte. Quaranta artisti in erba e cento saranno protagonisti dell’esposizione itinerante che viaggerà in spazi a cielo aperto da giugno a settembre.

Si comincerà sabato 5 giugno presso Dionigi Vivai a Latina con un laboratorio ed esposizione en plein air per bambini fino a 10 anni. La partecipazione è gratuita ma i bambini dovranno portare acquerelli e pennelli personali.

L'appuntamento

È dunque per sabato 5 giugno dalle 10.30 alle 12.00 presso Dionigi Vivai. Per avere maggiorni informazioni e prenotare è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 347 5540435

Gallery



Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...