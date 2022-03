Primo approccio all'arrampicata a Gaeta

L’arrampicata è una disciplina sportiva entusiasmante, fatta di movimenti lenti e di forti emozioni. È possibile con essa scoprire come coordinare al meglio i movimenti, istinto e concentrazione per scalare le pareti verticali, seguendo i consigli degli accompagnatori. Una esperienza che permette di conoscere meglio sè stessi, sviluppare forza ed equilibrio, e arrivare fino in cima.

Per chi lo desidera, nelle giornate di sabato e domenica 26 e 27 marzo, l’Associazione Atargatis APS propone un primo approccio all’esperienza di arrampicata su roccia. L’evento si svolgerà presso la piana di Sant’Agostino a Gaeta, dalle 10:00 alle 15:00



DETTAGLI TECNICI:

Tempi a/r: 4h

Grado di difficoltà: F (Facile)

Accompagnatori: Atargatis

Trasporto: Auto proprie

Pranzo: A sacco

Note: Nessuna



IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

- Ore 10:00 – Appuntamento presso “Guido” alla piana di Sant’Agostino

- Ore 10:45 – Lezione in campo e prove di arrampicata

- Ore 15:00 – Termine e rientro

- Ore 15:45 – Sosta per condivisione



La partecipazione all’evento è aperta a tutti.



Contributo partecipativo:

- Soci Atargatis/FIE: nessuno

- Non soci: €5,00



Prenotazione obbligatoria entro il 24 marzo 2022



L’Associazione Atargatis APS, affiliata FIE (Federazione Italiana Escursionismo), è dotata di copertura RCT ed INFORTUNI sulle proprie attività.



ATTREZZATURA OBBLIGATORIA:

- scarpe da trekking o ginnastica

- pantaloni comodi

- maglietta traspirante



Cosa è necessario portare nello zaino:

- Borraccia della capacità di almeno 1,5 litri d’acqua,

- mantella impermeabile,

- maglia di pile,

- guanti,

- cappello,

- frutta secca,

- pranzo al sacco,

- ricambio intimo,

- occhiali da sole.



AVVERTENZE:

La frequentazione della montagna comporta dei rischi comunque ineliminabili e pertanto con la richiesta di iscrizione all’escursione il partecipante esplicitamente attesta e dichiara di non aver alcun impedimento fisico e psichico alla pratica dell’escursionismo, di essere idoneo dal punto di vista medico e di avere una preparazione fisica adeguata alla difficoltà dell’escursione della quale conferma aver preso visione delle caratteristiche.



PER INFORMAZIONI ED ADESIONI:

Giovanni Macrino, Tel. 338.7899832

eMail: info@atargatis.it