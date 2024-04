Concerto del Primo Maggio a Latina: tanti giovani talenti in piazza

Torna il concerto del Primo Maggio in piazza nel capoluogo pontino: non si tratta di un concertone come quello che si tiene a Roma al quale accorrono giovani da tutta Italia, ma è altrettanto ricco di emozioni soprattutto perché sul palco ci sono giovani talenti che presentano la propria musica suonando dal vivo e mettendosi in gioco.

Le selezioni sono iniziate a marzo, ognuno di loro ha inviato un proprio brano originale ed è già venuto a Latina per affrontare le audizioni e nel pomeriggio di mercoledì 1 maggio a partire dalle ore 18.00 si esibiranno dal vivo: cantautori e cantautrici e gruppi che proporranno generi diversi ma saranno tutti accomunati dalla passione per la musica e la voglia di farcela.

Per tutti coloro che non andranno fuori o per chi di ritorno dalle braciate con parenti e amici vuole ascoltare musica nuova e giovane può recarsi in piazza del Popolo.

L’appuntamento

È dunque nel centro storico di Latina a partire dalle ore 18.00.