A Priverno "Festa Grande a Mezzagosto con frittelle miele e vino come 2000 anni fa”

"Festa Grande a Mezzagosto con frittelle miele e vino come 2000 anni fa”: torna anche quest’anno a Priverno la tradizionale manifestazione dell’estate. L’evento in programma per sabato 22 agosto a partire dalle 17 si svolgerà in un Parco Archeologico variopinto di attività artistico, ludico e ricreative per ricordare Tito Flavio Scopelliano e la sua festa del 20 agosto del 137 d.C.

La storia racconta che in quella data, un ricco cittadino di Priverno, venne eletto per la seconda volta pretore duoviro, una specie di sindaco, e per ringraziare i concittadini che gli avevano permesso di raggiungere una carica così prestigiosa mise la città in festa offrendo spettacoli a teatro per ben cinque giorni consecutivi, una rarità per quei tempi. Non solo, ma distribuì a tutto il popolo focacce con vino al miele. Non una favola, ma un reale episodio che il Parco Archeologico Privernum celebra, 2000 anni dopo, ogni anno con una grande Festa.

La manifestazione si svolgerà in sicurezza secondo le disposizioni della normativa anti Covid-19. L’ingresso è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione attraverso l’app MOBILITAPP o telefonando ai numeri 0773-912206/09 (Segreteria Comune) orari di ufficio e 0773 –912306 / 3472330723 Musei Archeologici di Priverno.

Il programma

- ore 17,00 visite guidate e laboratori didattico/ludico interattivi per bambini

- ore 18,00 presentazione del libro “Come acqua amara” di Lucia Fusco.Relatori il giornalista Simone di Giulio e l’editore Mauro Nasi, Sintagma

- ore 19,00 apertura stand gastronomici, farciti di gustosi panini, arrosticini e birra alla spina; ri-degustazioni con calice di vino e dolci pizzitelle al miele

- ore 20,00 spettacolo Teatrale “il Ricettario Malvagio” a cura di Grosso Gatto ft Neurone Specchio

- ore21,45 concerto Bàndebàran ft Bonifax Marco, una miscela esplosiva, dal rockabilly al reggae, a cover reinterpretate e un cantautorato contaminato, che dà vita a un qualcosa di originale e fresco, adatto ad ogni palato che ama la buona musica.