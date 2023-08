Priverno Jazz: musica e degustazione dei prodotti tipici per il fine settimana

Prezzo non disponibile

Fine settimana all’insegna della musica con il Priverno Jazz, la rassegna che chiude il ricco programma degli eventi dell'estate 2023.

Il festival (nella foto dalla pagina Facebook Priverno Festival Jazz), organizzato dal Comune in collaborazione con Notizie dal campo e il Complesso Bandistico Città di Priverno, con il sostegno di alcune attività commerciali e imprese, è ideato e diretto da Gianni Pucci.

Tutti gli amanti della buona musica potranno godere di tre straordinarie serate con i grandi artisti del jazz. Ma non solo; in questa sua quinta edizione infatti il festival affiancherà alla musica anche degustazioni di prodotti tipici locali.

Il programma

Venerdì 25 agosto, segnerà l'apertura del festival con il Mario Corvini JazzLab. Un'opportunità imperdibile e riservata a tutti i trombonisti della zona, che oltre poter partecipare ad un seminario di un intero giorno, tenuto dal maestro Mario Corvini, potranno poi unirsi alle esibizioni del Jazz Lab partecipando da protagonisti al Festival jazz.

Sabato 26 agosto, vedrà il Fabrizio Cucco Quartet in scena, insieme al noto sassofonista Maurizio Giammarco. L'eclettico mix di suoni e improvvisazioni saprà coinvolgere e incantare il pubblico presente.

Domenica 27 agosto, culminerà con un evento imperdibile: Mauro Zazzarini with Strings. L'Orchestra d'archi “Latina Philhamorina Ensemble” accompagnerà il rinomato sassofonista Mauro Zazzarini in un omaggio al leggendario Charlie Parker. Questo straordinario tributo richiamerà l'epoca in cui anche Parker stesso incise si suo album con una orchestra d'archi nei primi anni '50.

Per l’occasione, sarà ecceionalemnte aperto in orario serale anche il Museo Archeologico di Priverno.

L'appuntamento

L'appuntamento è per tutte le sere alle 21.30 dal 25 al 27 agosto in piazza Giovanni XXIII con il Priverno Jazz.