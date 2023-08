A Latina la tradizionale processione di Maria Stella Maris: quattro giorni di eventi

All’interno della programmazione estiva di eventi promossa dal Comune di Latina c’è anche uno dei momenti più attesi del Ferragosto in città: la processione della statua della Madonna dell’Assunta che parte dalla Parrocchia di Stella Maris.

La parrocchia si prepara a questo momento organizzando una serie di iniziative sia religiose che laiche a partire dal 12 agosto e fino al 15.

Si inizia proprio sabato 12 agosto con una suggestiva fiaccolata all’alba: si parte alle 5.45 dalla Chiesa di Stella Maris per raggiungere il mare.

Domenica sera nel piazzale antistante la Chiesa di Stella Maris a partire dalle ore 21.00 si terrà Note d’Autore in concerto: a esibirsi Sergio Ciccarelli affiancato al pianoforte da Francesco Lucci, Massimo Bellomo al basso e da Marco Pisano alla batteria.

Nella giornata di lunedì 14 agosto proseguiranno gli appuntamenti religiosi con la messa alle ore 20.00 e poi si chiuderà in bellezza il giorno di Ferragosto con la messa alle ore 19.00 seguita dalla suggestiva processione in mare: la statua della Vergine Maria su una barca aprirà la processione di varie imbarcazioni che la seguiranno da Rio Martino a Foce Verde. Il pubblico potrà seguire il tutto dalla spiaggia e assistere anche ai fuochi d’artificio al termine della funzione.

In caso di condizioni meteo avverse la processioni si svolgerà in spiaggia.

L’appuntamento

È dunque da sabato 12 a martedì 15 agosto presso la Parrocchia Stella Maris di Latina e il lungomare.