Prossedi d’Estate: oltre un mese di eventi

Quando Dal 06/08/2022 al 04/09/2022 da domani Orario non disponibile

Anche l’Amministrazione Comunale di Prossedi, in collaborazione con operatori culturali e associazioni locali, ha organizzato dal 6 agosto al 4 settembre un fitto programma di eventi per allietare l’estate di residenti e visitatori.

Prossedi d’Estate porta nel suggestivo borgo medievale appuntamenti di vario tipo dallo sport alle escursioni, dalle visite guidate agli spettacoli dal vivo, passando per le feste patronali e religiose. Clou della manifestazione sarà l’attesa Vicoli di Notte, una festa che allieterà ogni angolino del paese con musica dal vivo, degustazioni e convivialità.

Il programma degli eventi estivi

SABATO 6 AGOSTO

ORE 6:30 - Altopiano di Prossedi - Area attrezzata

Risvegli Musicali

LA MAGIA DELL’ALBA SULL’ALTOPIANO DI

PROSSEDI (iniziativa Prossedi sport)

Concerto per flauto e clavicembalo

A seguire colazione e visita ai castagni secolari

ORE 10:00 - Altopiano di Prossedi

PASSEGGIATA A CAVALLO (iniziativa Prossedi sport)

ORE 21:00 - P.zza Umberto 1°

GIOCHI POPOLARI

Per iscrizioni al 320 6258763

LUNEDÌ 8 AGOSTO

ORE 21:00 - P.zza XI Febbraio

IN DIREZIONE E CONTRARIA.

Omaggio a De André

a seguire premiazione studenti meritevoli

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO

ORE 18:30 - Appuntamento in P.zza Umberto 1°

PASSEGGIATA SOTTO LE STELLE

Escursione notturna per raggiungere l’altopiano di Prossedi

a seguire cena conviviale

VENERDÌ 12 AGOSTO

ORE 21:30 - P.zza Umberto 1°

4PLAY

DOMENICA 14 AGOSTO

ORE 20:30 - P.zza Umberto 1°

FESTA DI MARIA SS. ASSUNTA IN CIELO

Santa Messa in Piazza - a seguire Processione

spettacolo pirotecnico

ORE 22:30 - P.zza Umberto 1°

THE ICA BROTHERS BAND

LUNEDI 15 AGOSTO

ORE 21:30 - P.zza Umberto 1°

Orchestra Mozzato e le Stelle del Liscio

MARTEDÌ 16 AGOSTO

ORE 11:00 - Chiesa di Sant’Agata

FESTA DI SAN ROCCO

S.Messa - a seguire Processione per le vie del Paese.

ORE 21:30 - P.zza Umberto 1°

I TURBOLENTI

GIOVEDÌ 18 AGOSTO

ORE 15:30 - Appuntamento in Piazza Umberto 1°

ALLA SCOPERTA DELLA GROTTA DEGLI AUSI

(iniziativa Prossedi Sport)

SABATO 20 AGOSTO

DALLE ORE 18:00 - P.zza Umberto 1° e centro storico

VICOLI DI NOTTE - Musica e spettacoli dal tramonto all’alba

LUNEDÌ 22 AGOSTO

dalle ore 17:00 alle 20:00 - P.zza Umberto 1°

LUDOBUS - il gioco ovunque

dalle ore 19:00 alle 20:00

Spettacolo Di Magia Comica-Ventriloquo

MARTEDÌ 23 AGOSTO

ORE 21:00 - P.zza XI Febbraio

DALL’OPERETTA AL JAZZ

Maki Maria Matsuoka - soprano , Francesco Carlesi - piano

MERCOLEDÌ 24 AGOSTO

ORE 21:00 - Zona Ospedale Vecchio

DONNA MUSICA: Viaggio nel cantautorato femminile

Direzione artistica di Katia Sacchetti.

Nicoletta Evangelista-voce e piano, Stefano Spallotta - chitarra, Simone Ignani - voce recitante

GIOVEDÌ 25 AGOSTO

ORE 21:30 - P.zza Umberto I

“LEGITTIMO BRIGANTAGGIO”

3/4 SETTEMBRE

Sab. dalle ORE 17:00 - Dom. dalle ore 8:00

LA VECCHIA FIERA

Località Madonna del Ponte