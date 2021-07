Lepini al Mare: alla scoperta di Prossedi

Indirizzo non disponibile

Prosegue la bella rassegne Lepini al Mare che permette di conoscere meglio gli splendidi comuni dei nostri monti, le tradizioni, le bellezze naturalistiche, storiche, artistiche e architettoniche, senza mai dimenticare le specialità enogastronomiche di cui il nostro territorio è così ricco.

La rassegna è organizzata dall’associazione Sintagma in collaborazione con Gelatilandia al Mare, ‘9cento e con il contributo di FAI delegazione di Latina.

Mercoledì 28 luglio sarà protagonista dell’incontro presso la bella terrazza di Capoportiere, ospiti di Gelatilandia, Prossedi il suggestivo paesino che per primo accoglie i visitatori che arrivano dalla Ciociaria in terra pontina.

Insieme a Mauro Nasi, ideatore della rassegna e presidente di Sintagma, per raccontare Prossedi e l’affascinante centro di Pisterzo ci saranno il presidente della Provincia Carlo Medici, il sindaco di Prossedi Angelo Pincivero, il delegato alla Cultura Danilo Torella, il cultore di storia locale Raoul De Michelis.

Borghi di pietra e relax, il principato dei Gabrielli, le chiese quale scrigno di fede e tradizioni, il legame che unisce Prossedi a Grenoble, i segreti della Grotta dei Ausi, gli aneddoti sul Palazzo Baronale e sulla Fontana dei Papi, e poi le amatissime sagre dei fichi, della zazzicchia e delle sette minestre, saranno solo alcuni dei temi affrontati nel consueto talk arricchito da contenuti foto-video e momenti di animazione.

Come fanno sapere gli organizzatori in una nota, sarà “davvero ricco il menù tipico di degustazione che propone le tipicità ed eccellenze prossedane come il vendio, il pane, il compigno e dolci di magro da intingere nel vino del Vapoforno di Cipolla Armandina, la polenta con lumache dell’Agricola Gizzi, i formaggi dell’azienda Gabioli, l’olio extravergine di oliva dell’Agricola Il Recinto, i maltagliati di Le Pastaie serviti al ragù di bufala, la salsiccia di Prossedi e guanciale della Macelleria Todi Daniele, la stracciata di bufala del Caseificio Valle dell'Amaseno, la minestra di pane della Locanda San Michele, la zuppa Chitina dell’Osteria Persei, tutto elaborato dallo chef di cucina della serata, Emanuele Di Girolamo del Ristorante L’Antico Frantoio.

A completare ed esaltare i sapori nel piatto, i prelibati vini al calice di Palazzo Prossedi di Caronia Lucrezia e C”.

L'appuntamento

È dunque per mercoledì 28 luglio alle ore 20.30 presso la terrazza di Capoportiere. La partecipazione all’incontro è libera, per gustare il menù degustazione è però obbligatoria la prenotazione e consumazione al tavolo chiamando il numero 333.2439901.