“Puzzle Pasolini”, la serata evento a Sermoneta

Un evento è stato organizzato a Sermoneta in occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini dalla Compagnia dei Lepini con il patrocinio del Comune: sabato 13 agosto la Loggia dei Mercanti ospiterà lo spettacolo “Puzzle Pasolini”

Il giovane cantautore pontino, fresco vincitore del premio Microfono d'oro in Campidoglio, ha dedicato al poeta friulano un libro che contiene ventuno interviste, tre racconti e undici canzoni. Quelli di Del Monte sono contributi, inediti e interessanti, di personaggi straordinari della cultura contemporanea che, come tessere di un puzzle, provano a ricostruire insieme l’immagine di uno degli intellettuali più controversi del Novecento. In pratica, il suo è un libro “musicale” poiché le undici canzoni si possono ascoltare dal Qr code di Spotify posto nella bandella della quarta di copertina dello stesso libro o dai Qr code messi sotto i testi delle stesse canzoni. Canzoni che non sono altro che le poesie scritte da altrettanti poeti che Del Monte ha poi musicato e cantato. Ebbene, da questo libro poi lo stesso Del Monte ha ricavato tale spettacolo, che s’intitola come lo stesso libro.

Il programma della serata prevede:

- la presentazione del libro “Puzzle Pasolini” con l’intervento di alcuni personaggi intervistati o di autori delle canzoni;

- “Caro poeta, caro amico”, due monologhi di Pier Luigi Polisena. I due monologhi sono i racconti di Franco Tovo, uno degli attori del film “Mamma Roma”, e Silvio Parrello, “Er pecetto” del romanzo “Ragazzi di vita”, recitati dall’attore settimo

- letture di alcuni brani del libro

- il concerto del cantautore Andrea Del Monte e del chitarrista Roberto Cardinali. Verranno eseguite le canzoni contenute nel disco.

L’appuntamento

L’appuntamento è dunque sabato 13 agosto alle 21 presso la Loggia dei Mercanti a Sermoneta con ingresso gratuito.