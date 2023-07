Con il caldo si sa è piacevole stare all’aria aperta, soprattutto la sera quando rinfresca un po’ il tutto è ancora più piacevole se si è in buona compagnia e si può ascoltare della buona musica. Con questo intento e con quello di tenere alta l’attenzione di tutti sul quartiere Q4 di Latina che arriva Q4 in festa.

Due giorni di musica dal vivo e dibattiti organizzata da Mauro Visari in collaborazione con l’Associazione culturale Humana, l’associazione Musical Box, e il gruppo HOUR MUSIC di Lorenzo Pelliccia e Christian Segala.

Sabato 29 e domenica 30 luglio presso il Parco Susetta Guerrini – Oasi Verde si potrà ascoltare la musica dei Ragazzi di Via Ezio, il coro del centro sociale di Via Ezio diretti dal maestro De Asmundis.

Domenica nel tardo pomeriggio si terrà un interessante dibattito sulla situazione del quartiere “Q4/Q5 Quartiri senza...” durante il quale interverranno Annalisa Muzio – Assessore alle case di quartiere, Dario Bellini – Consigliere Comunale, Francesca Suale – Quartieri connessi e Franca Betto – Presidente Centro sociale Q4. A moderare l’incontro Massimo Visari.

A seguire si svolgerà un concorso canoro di giovani talenti emergenti.

L’appuntamento

È dunque per sabato 29 e domenica 30 luglio presso il Parco Susetta Guerrini - Oasi verde di Latina.

Il programma

Sabato 29 luglio ore 21

I RAGAZZI DI VIA EZIO in

“Zum Zum Zum, la canzone che ti passa per la testa”

Concerto del coro diretto dal Maestro Antonio De Asmundis con Nicola Franco al Piano e Anselmo Nalli al Sax

I ragazzi di via Ezio sono tutti provenienti dal centro sociale di via Ezio, dove il coro nasce, si forma e si esercita ormai da tempo sotto il coordinamento del maestro De Asmundis

Domenica 30 luglio

Ore 19.30 “Q4/Q5 QUARTIERI SENZA… ” incontro dibattito sul Centro civico che vogliamo

Ore 21 HOUR MUSIC – contest di giovani artisti emergenti.

Si alterneranno sul palco:

Obtego - 24/7 - Auda X - Sara Alicandro - Ester Gagliardi - William Inda - Eleonora Romaniello - Arianna Siniscalchi - Ginevra Avvisati - Sole Bompan - Cavaz - Alessandro Bilancia - Davide Baldas