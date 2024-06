Quando i muri parlano: visite guidate a tema al Parco Archeologico di Privernum

Orario non disponibile

Quando Dal 15/06/2024 al 16/06/2024

In occasione delle Giornate Europee dell'archeologica 2024 al Parco Archeologico Privernum si terranno una serie di iniziative in programma per sabato 15 e domenica 16 giugno.

Con un nuovo percorso archeologico fra le rovine di Privernum, tutto dedicato ai muri degli antichi edifici della città, per svelare tecniche, mestieri, segreti e curiosità, perché i "muri parlano" e a chi li ascolterà racconteranno storie affascinanti!

L'appuntamento

È per sabato 15 giugno alle ore 17.00 e domenica 16 alle ore 10.30. La visita guidata è compresa nel prezzo di ingresso al Parco. È consigliata la prenotazione da effettuare contattando i numeri 3472330273 - 3491814504