Al Circolo Cittadino: il Quartetto Cellacchi al Cinema

Nuovo appuntamento con la 56° edizione del Festival Pontino di Musica che proseguirà anche nel mese di settembre in programma per mercoledì 5 agosto.

Ad esibirsi dal vivo al Circolo Cittadino un insolito quartetto formato da due coppie di fratelli musicisti, il Quartetto Cellacchi: nati fra Roma e Latina fra i tredici e i ventitré anni, cresciuti in un ambiente familiare di musicisti dove fare musica, e soprattutto musica d’insieme, è stata la scelta più naturale e stimolante per la loro crescita artistica. Riccardo Cellacchi, classe 1999, flautista; il fratello Andrea, il più grande dei quattro, è invece nato nel 1997 e a soli 22 anni, nel 2019, diventa Primo Fagotto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI; Giulia è del 2004; violista già vincitrice di concorsi nazionali, suo fratello minore Davide, nonché il più piccolo del Quartetto, è nato nel 2007; inizia lo studio del violoncello a 5 anni, si è imposto già in diversi concorsi nazionali.

Il Quartetto Cellacchi proporrà al pubblico alcune delle più celebri colonne sonore per film italiani e americani e un sentito omaggio al maestro Ennio Morricone. Partendo dalla musica di Schindler’s List e Jurassic Park di John Williams, a Il Signore degli Anelli di Howard Shore, Shrek di J. Powell - H. Gregson-Williams, Aladdin di lan Menken per chiudere con Il Re Leone di Hans Zimmer, per approdare al premio Oscar Nicola Piovani con La Vita è Bella e all’omaggio a Morricone con alcune rielaborazioni da Il buono, il brutto e il cattivo, La Califfa, Mission (che valse a Morricone il Golden Globe) e Nuovo Cinema Paradiso.

L’appuntamento

È per mercoledì 5 agosto alle ore 21.00 presso il Circolo Cittadino di Latina. in ottemperanza delle norme anti COVID-19 sarà obbligatoria la prenotazione da effettuare ai numeri 0773 605551 e 329-7540544.

Il programma della serata:

Cinema italiano: i grandi classici

Ennio Morricone (1928-2020)

“Il buono, il brutto e il cattivo” (1966)

“La Califfa” (1970)

“Mission” (1986)

“Nuovo Cinema Paradiso” (1988)



Nicola Piovani (*1946)

“La vita è bella” (1997)



Cinema americano: per grandi e piccini

John Williams (*1932)

“Schindler’s List” (1994)

“Jurassic Park” (1997)



Howard Shore (*1946)

"Il Signore degli Anelli" (2001)



J. Powell (*1963) - H. Gregson-Williams (*1961)

“Shrek” (2001)



Alan Menken (*1949)

“Aladdin” (1992)



Hans Zimmer (*1957)

“Il Re Leone” (1994)



Elaborazioni di Andrea Cellacchi liberamente ispirate alle colonne sonore dei film

