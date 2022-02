Que serà in scena al Teatro Moderno

Nuovo appuntamento al Teatro Moderno con una commedia scomoda, di grande attualità ma allo stesso tempo poetica e ironica.

Andrà in scena da venerdì 4 a domenica 6 febbraio in ben quattro repliche Que serà per la regia di Paolo Triestino con Triestino stesso affiancato da Edy Angelillo e Roberto D’Alessandro.

Lo spettacolo, scritto da Roberta Skerl, racconta di un’amicizia fortissima, di quelle da sempre e per sempre: Filippo, Giovanni e Ninni cenano insieme tra chiacchiere e risate in una serata d’estate, all’aperto nel giardino di casa di uno di loro. La serata procede nel migliore dei modi in allegria fino a quando non capita un incredibile imprevisto e a quel punto tutto precipita. Cosa saranno in grado di fare i nostri protagonisti in nome dell’amicizia?

Lo potremo scoprire solo al teatro Moderno questo fine settimana!

L’appuntamento

È per venerdì 4 febbraio alle ore 21.00, sabato 5 alle ore 17.00 e alle ore 21 e domenica 6 febbraio alle ore 17.30. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0773 66 05 50, inviare una email all’indirizzo info@modernolatina.it, scrivere sulla pagina Facebook del Teatro o acquistare on line sul circuito CiaoTickets.