Queen Rapsody: al teatro Europa l’omaggio alla band di Freddie Mercury

Arriva sul palco del Teatro Europa di Aprilia la musica irriverente, indimenticata e assolutamente coinvolgente dei Queen con Queen Rapsody l’omaggio che Giovani Filarmonici Pontini e Queen Tribute faranno alla band inglese e al suo compianto leader Freddie Mercury.

Sabato 9 aprile alle ore 21.00 saranno riproposti con nuovi arrangiamenti i più grandi successi dei Queen: oltre venti brani che i giovani e talentuosi musicisti diretti dal M° Stefania Cimino eseguiranno insieme al Queen Tribute, band formata da Jordan Trey voce; Giovanni Di Caprio alle chitarre; Emanuele Casale alle tastiere e voce; Giovanni Gregori alla batteria e Nick Valente al basso.

Bohemian Rhapsody, Somebody to Love, Bicycle Race, ONE vision, We are the champion sono solo alcuni dei brani che faranno scatenare il pubblico di tutte le età.

L’appuntamento

È dunque per sabato 9 aprile alle ore 21.00 al Teatro Europa di Aprilia, per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 327 291 8739 o inviare una email all’indirizzo giovanifilarmonici.pontini@gmail.com