R…Estate a Fondi: il ricco programma di eventi di luglio

Tornano gli eventi estivi della rassegna R…Estate a Fondi, promossi dell’Amministrazione Comunale e realizzati in collaborazione con diverse associazioni locali, che animeranno le serate di luglio nel comune pontino.

Cori Gospel, teatro, convegni, moda, concerti di musica classica, arte, pittura, folklore ma anche formazione, convegni, tutela ambientale, narrativa, artigianato e gastronomia: il mese di luglio a Fondi sarà all’insegna di tanti piccoli ma significativi eventi per la gioia di chi non parte per le vacanze e per chi invece viene nella provincia pontina a trascorrere le ferie.

Si partirà venerdì con la terza edizione del Fondi Street Food e si proseguirà con una rassegna ricchissima e volta a valorizzare tutti i settori culturali nonché le diverse location della città. Tanta cultura negli spazi della Giudea, per esempio, con un evento a cura della Terrunica Etno 4et dedicato al Dante Popolare e uno spettacolo teatrale, Pulcinealla mon amour” del Teatro Bertolt Brecht. A Palazzo Caetani, invece, trionferà la classicità con ben otto concerti, dal 16 al 24 luglio, nell’ambito della XI edizione del Fondi Music Festival.

Arte visiva ed editoria, invece, saranno le grandi protagoniste del Festival Internazionale RivelArte, in programma dal 1° al 10 luglio al Castello Caetani.

Spetterà infine al Festival Internazionale del Folklore Città di Fondi, che si terrà dal 31 luglio al 7 agosto, il compito di dare il benvenuto al mese di agosto. Mese che, come ogni anno, sarà caratterizzato da grandi eventi. Tante sorprese, quindi, ma anche i grandi classici della nostra città come l’Estate all’Olmo.

Gli eventi di luglio

Venerdì 1 luglio

Ore 17:30 Castello Caetani

Inaugurazione “Festival internazionale d’Arte di Fondi RivelArte (1-10/07)

Ore 19:00 P.zza Matteotti e P.zza Duomo

Fondi Street Food (Summer Edition)

Sabato 2 luglio

Ore 10:00 Auditorium “Sergio Preti”

Artigianato, cucito e Uncinetto

ore – 18:00Località Cocuruzzo

Festa della Madonna del Miracolo

ore 21:00 Auditorium “Sergio Preti”

Concerto "C’era una volta Ennio"

Domenica 3 luglio

ore – 18:00Località Cocuruzzo

Festa della Madonna del Miracolo

ore 18:00 Palazzo Caetani

Concorso Musicale Beethoveniano - Concerto dei premiati

Mercoledì 6 luglio

Ore 8:30 Castello Caetani

Evento formativo “Genesi della cartografia catastale, un’impresa lunga un secolo

Venerdì 8 luglio

Ore 19:00

Franciacorta in villa | seminario “Il Franciacorta Satèn incontra il nostro territorio”

Mercoledì 13 luglio

ore 18:00 Sala Conferenze Castello Caetani

Presentazione libro “La psicoterapia di gruppo nell’approccio strategico”

Giovedì 14 luglio

ore 18:00 Camping Settebello

Convegno “La tutela della costa pontina e il suo sviluppo

ore 19:00 Sala Conf. Castello Caetani

Presentazione libro "Vimini freschi" di Vinicio Salvatore Di Crescenzo

ore 21:00 P.zza C. Beccaria

Spettacolo teatrale “Benvenuti… a Verona”

Venerdì 15 luglio

ore 19:00 Sala conf. Castello Caetani

Presentazione di libri e racconti

Sabato 16 luglio

ore 21:30 P.zza Cesare Beccaria

Musical “Figli del Sogno”

Da sabato 16 a domenica 24 luglio

Palazzo Caetani

XI edizione Fondi Music Festival

Domenica 17 luglio

Ore 21:00 Piazza Elio Toaff (Giudea)

De Vulgari Musica, il Dante popolare

Mercoledì 20 luglio

ore 20:30 P.zza Elio Toaff (Giudea)

Pulcinella mon amour – Teatro Bertolt Brecht di Formia

Sabato 23 luglio

ore 10:00 Auditorium com. “Sergio Preti”

Artigianato, cucito e uncinetto

Domenica 24 luglio

ore 19:00 Sala Conf. Castello Caetani

Presentazione di libri e racconti

Mercoledì 27 luglio

Ore 20:00 Chiesa di San Pietro

Concerto coro the Sweet Sound

Sabato 30 luglio

10:00 P.zza Sant’Anastasia

Trofeo Romolo De Silvestri

ore 21:00 P.zza IV Novembre

Perdono d’Assisi Coro Gospel

Domenica 31 luglio

10:00 P.zza Sant’Anastasia

Trofeo Romolo De Silvestri

Da domenica 31 luglio a domenica 7 agosto

Ore 21:00 Festival Internazionale del Folklore “Città di Fondi