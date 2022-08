R…Estate a Fondi: gli eventi di agosto e settembre

Prosegue il fitto calendario di appuntamenti che il Comune di Fondi ha organizzato per animare l’estate di chi non parte per le vacanze e i tanti turisti che arrivano in terra pontina con la rassegna R…Estate a Fondi.

Come nei mesi precedenti, ci sarà l’imbarazzo della scelta perché ogni giorno non mancheranno spettacoli teatrali, culturali, musicali, letterari, sportivi, escursioni, visite guidate, mostre e appuntamenti di vario tipo.

Gli eventi si svolgeranno in varie location della città, senza limitarsi solo al centro storico: Palazzo Caetani, la Giudea, il chiostro di San Francesco, la sala conferenze e la Terrazza del Castello Caetani , il quartiere Porta Roma, il Chiostro di San Domenico.

Tra le curiosità del mese di agosto, un pianoforte formato maxi da suonare con i piedi, che prenderà forma in piazza IV Novembre il 30 agosto, tornano, a gran richiesta, la Notte Bianca, il 12 agosto, e gli ombrelli decorativi a cura del Drappo dell’Assunta che daranno un tocco di colore e vivacità al centro storico e che creeranno la giusta ambientazione per i numerosi eventi organizzati dall’associazione come il Palio per Bambini e gli artisti di strada.

Non mancheranno, infine, i tre appuntamenti tipici della calda stagione fondana: “L’Estate all’Olmo” in Piazza delle Benedettine con concerti, teatri e persino un corteo storico, il “Festival del Folklore” tra anfiteatro e giudea e la manifestazione “Tutti insieme per Angela”. Inoltre Palazzo Caetani ospiterà “Bowie Vision - musica per i tuoi occhi”: un’apprezzatissima mostra di dipinti ad aerografo che sta facendo il giro d’Italia.

Il programma degli eventi di agosto e settembre

AGOSTO

Lunedì 1 agosto

ore 21:00 - “Antichi Mestieri…antichi sapori” e mostra abito popolare femminile - Giudea - Gruppo Folk “Città di Fondi”

Vicol’Art | Installazione ombrelli (fino al 15/10) - C. Appio Claudio e Viale V. Emanuele - Drappo dell’Assunta

Martedì 2 agosto

Ore 21:00 - “Antichi Mestieri…antichi sapori” e mostra abito popolare femminile Giudea - Gruppo Folk “Città di Fondi”

Mercoledì 3 agosto

21:00 - Spettacolo “Sogno d’amore di mezza estate” - Villa Cantarano - Casa di produzione “On Broadway”

Ore 21:00 - “Antichi Mestieri…antichi sapori” e mostra abito popolare femminile Giudea - Gruppo Folk “Città di Fondi”

Giovedì 4 agosto

Ore 21:00 - Esibizione Festival Internazionale del Folklore - P.zza Alcide De Gasperi - Gruppo Folk “Città di Fondi”

Ore 21:00 - Spettacolo “Zapping” - Villa Cantarano - Casa di produzione “On Broadway”

Venerdì 5 agosto

Ore 9:30-16:00 Fondi Fruit Summer - Lido Knulp

ore 18:30 - Presentazione libro “Learn italian with Nita & Brothers” - Sala Conferenze Castello Caetani - 26 Lettere

ore 19:30 - Presentazione volume della "Sacra Visitatio" - Chiesa di S. Pietro ore 21:00 - Estate a Porta Roma | Sangria Party e balli latino americani - Viale della Libertà

Sabato 6 agosto

Ore 10:00-22:00 - Fiori in Piazza - P.zza Sant'Anastasia - Progetto Cuore Associazione O.D.V.

Mercatino dell’Artigianato e dell’Antiquariato - Piazza Unità d’Italia e Viale Vittorio Emanuele III

ore 21:00 - Estate a Porta Roma | I Nomadi in Concerto (cover band) - Viale della Libertà

Domenica 7 agosto

Ore 10:00-22:00 - Fiori in Piazza - Progetto Cuore Associazione O.D.V.

Mercatino dell’Artigianato e dell’Antiquariato - Piazza Unità d’Italia e Viale Vittorio Emanuele III - Ass. Artigianando

ore 16:30-22:00 - Palio per bambini - Viale Marconi - Ass. Drappo dell’Assunta

Lunedì 8 agosto

Ore 10:00-22:00 - Fiori in Piazza - P.zza Sant'Anastasia - Progetto Cuore Associazione O.D.V.

Ore 21:00 - Estate all’Olmo - Gianni Iannone - P.zza delle Benedettine - Ass. Confronto

Martedì 9 agosto

Ore 21:00 - Estate all’Olmo - Boys of the years - P.zza delle Benedettine

Mercoledì 10 agosto

ore 20:00 - Inaugurazione mostra “I fotografi si raccontano” (fino al 21/08) - Chiostro di San Francesco - Parrocchia San Francesco d’Assisi

ore 21:00 - Estate all’Olmo - Concerto di Mary Trani (Spectro al piano) - P.zza delle Benedettine

Giovedì 11 agosto

Ore 20:30 - “Dillo alla luna” – musica e poesia sotto il cielo di agosto - Terrazza del Castello Caetani - Ass. Musicinecultura

Ore 21:00 - Estate all’Olmo - Commedia “Cornut’ e mazziat’” - P.zza delle Benedettine - Ass. Confronto | Nuova Compagnia di Teatro popolare “Nino Canale”

Venerdì 12 agosto

Ore 9:30-16:00 - Fondi Fruit Summer - Wave Beach

Mercatino dell’Artigianato e dell’Antiquariato - Piazza Unità d’Italia e Viale Vittorio Emanuele III - Ass. Artigianando

Notte Bianca - Centro cittadino - Comune di Fondi

Ore 20:00 - Fondi Nascosta - passeggiate divulgative e degustazioni - Mura megalitiche - Parco Naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi Ore 21:00 - Estate all’Olmo - Commedia “Cornut’ e mazziat’” - P.zza delle Benedettine - Ass. Confronto | Nuova Compagnia di Teatro popolare “Nino Canale”

Sabato 13 agosto

Pedalata ecologica e benedizione del Canale di S. Anastasia - Piazzale retrostante Chiesa parrocchiale (via Covino, 793) - Regalità di Maria ss.ma e san Pio X in Fondi

ore 21:00 - Estate all’Olmo - Canto l’amore per Napoli (Ilva Primavera e Raffaele Marzano) - P.zza delle Benedettine

Domenica 14 agosto

Ore 21:00 - Estate all’Olmo - Sfilata storica corte Caetani - P.zza delle Benedettine

Lunedì 15 agosto

ore 20:00 - Manifestazione “Tutti insieme per Angela” - P.zza delle Benedettine

ore 21:00 - Estate a Porta Roma | Renato Zero Original Tribute Show - Viale della Libertà

Martedì 16 agosto

Ore 22:00 - Antonella Caiazzo & Bossa Bridge: dall’anima del Brasile al cuore della musica italiana- P.zza Alcide De Gasperi - Parrocchia San Francesco d’Assisi

Mercoledì 17 agosto

Artisti di strada (Vicol’Art) - P.zza IV Novembre, P.za Unità D’Italia e centro storico - Drappo dell’Assunta

Giovedì 18 agosto

Ore 18:00-00:00 - Decant sotto le stelle - Vino e Territorio - Terrazza del Castello Caetani - Ass. Decant

Ore 20:30 - La Forza della Fragilità - Chiostro di S. Domenico - Comunità di Sant’Egidio

Venerdì 19 agosto

Sagra della Polenta e Festa di Maria Regina e San Pio - Piazzale retrostante Chiesa parrocchiale (via Covino, 793) - Regalità di Maria ss.ma e san Pio X in Fondi

Sabato 20 agosto

Mercatino dell’Artigianato e dell’Antiquariato - Piazza Unità d’Italia e Viale Vittorio Emanuele III

ore 21:00 - “Va tutto bene” - spettacolo comico e musicale di Max Giusti - P.zza De Gasperi

Domenica 21 agosto

Sagra della Polenta e Festa di Maria Regina e san Pio - Piazzale retrostante Chiesa parrocchiale (via Covino, 793) - Regalità di Maria ss.ma e san Pio X in Fondi

Mercatino dell’Artigianato e dell’Antiquariato - Piazza Unità d’Italia e Viale Vittorio Emanuele III - Ass. Artigianando

ore 18:30 - Incontro “Fondi-Perfugas: non solo Zecchino d’oro” - Sala Conferenze Castello Caetani

ore 21:00 - Mini concerto di Irene De Arcangelis e Giuseppe Piras - P.zza De Gasperi

ore 22:00 - Musiche da film di Ennio Morricone in concerto - Giornata dell'accoglienza turistica - P.zza De Gasperi

Lunedì 22 agosto

Ore 19:30 - Inaugurazione mostra "Bowie Vision - musica per i tuoi occhi" (fino all'11/09) - Sala Conferenze Castello Caetani

Mercoledì 24 agosto

Ore 21:00 - Gianni Di Crescenzo presenta “The Jazz Travellers” - Palazzo Caetani

Venerdì 26 agosto

Ore 20:00 - Festa parrocchiale Santa Maria degli Angeli e San Magno - Parcheggio campo sportivo “Madonna degli Angeli” - Parrocchia Santa Maria degli Angeli e San Magno

Ore 20:00 - Fondi Nascosta - passeggiate divulgative e degustazioni - Mura megalitiche - Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi

Ore 21:00 - Reading teatrale “Ritratti diVersi” - Terrazza del Castello Caetani - Fonderie delle Arti-Signor Keuner

Sabato 27 agosto

ore 20:00 Festa parrocchiale Santa Maria degli Angeli e San Magno - Parcheggio campo sportivo “Madonna degli Angeli” - Parrocchia Santa Maria degli Angeli e San Magno

ore 21:00 - Estate a Porta Roma | Mondo Vasco (cover band) - Viale della Libertà

Dom 28 - 20:00 - Festa parrocchiale Santa Maria degli Angeli e San Magno - Parcheggio campo sportivo “Madonna degli Angeli” - Parrocchia Santa Maria degli Angeli e San Magno

Lunedì 29 agosto

Ore 19:00 - “Mediterraneo Nero” | Incontro culturale-artistico sui temi ambientali - Terrazza Castello Caetani - Ass. Pandora

Ore 20:00 - I Musicanti di Brema | Teatro per Bambini - Largo Elio Toaff - Teatro Bertolt Brecht

Martedì 30 agosto

ore 21:00 - Concerto “I giovani ambasciatori degli itinerari europei di Mozart” - Palazzo Caetani - Pre-College Salzburg dell’Università Mozarteum Salzburg

ore 21:00 - Big Piano | Tastiera formato maxi da suonare con i piedi - P.zza IV Novembre

Mercoledì 31 agosto

Artisti di strada (Vicol’Art) - P.zza IV Novembre, P.za Unità D’Italia e centro storico - Drappo dell’Assunta

SETTEMBRE

Sabato 3 settembre

ore 19:00 - Inaugurazione mostra “Carta - Per l’arte sostenibile” (fino al 17/09) - Cortile della Giudea - Pretta Fiore | Fare Verde Onlus

Ore 21:00 - Matrimonio rinascimentale - Piazza Unità d’Italia e Viale Vittorio Emanuele III - Ass. Araldica Contado d'Aquino

ore 21:00 - Commedia “Cornut’ e mazziat’” in ricordo di Marco di Pinto - P.za Elio Toaff (Giudea) - 21:00 - Ass. Confronto | Nuova Compagnia di Teatro popolare “Nino Canale”

Domenica 4 settembre

ore 21:00 - Commedia “Cornut’ e mazziat’” in ricordo di Marco di Pinto - P.za Elio Toaff (Giudea) -Ass. Confronto | Nuova Compagnia di Teatro popolare “Nino Canale”

ore 21:00 - Spettacolo Musicale - P.za G. Matteotti - 21:00 - Ass. Drappo dell’Assunta

Lunedì 5 settembre

XVI Convegno nazionale promosso dalla Società Geologica Italiana

Martedì 6 settembre

XVI Convegno nazionale promosso dalla Società Geologica Italiana

Mercoledì 7 settembre

XVI Convegno nazionale promosso dalla Società Geologica Italiana

Sabato 10 settembre

ore 20:00 - Fondi Nascosta - passeggiate divulgative e degustazioni - Mura megalitiche - Parco Naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi

Domenica 18 settembre

XXI FONDIfilmFESTIVAL (fino al 25/09) - Auditorium “Sergio Preti” e Chiostro di S. Domenico

Sabato 24 settembre

Mercatino dell’Artigianato e dell’Antiquariato - P.zza Unità d’Italia e Viale Vittorio Emanuele III

Domenica 25 settembre

Mercatino dell’Artigianato e dell’Antiquariato - P.zza Unità d’Italia e Viale Vittorio Emanuele III - Ass. Artigianando

ore 7:00-22:00 - Esposizione di coperte da donare in beneficenza - P.zza Alcide De Gasperi (anfiteatro) - Progetto Cuore