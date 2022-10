Raccontare la Migrazione al MUG di Latina

Un incontro che osserva il fenomeno della migrazione, oggi più che mai attuale, da diversi punti di vista è quello che si terrà domenica 23 ottobre al MUG Museo Giannini di Latina.

L’incontro, organizzato dal Collettivo Primo Contatto, attraverso la testimonianza di tre autori che attraverso un racconto autobiografico, un saggio e un romanzo racconta le dinamiche degli attuali flussi migratori, che vanno al di là del “semplice” dato sociale per riportare e condividere emozioni, rapporti che si spezzano e nascono, l’Umanità stessa.

Ospiti Mahamadou Ba, Lavinia Bianchi e Carlo Miccio che si confronteranno col pubblico, la serata sarà moderata da Renato Chiocca.

Mahamadou Ba ha pubblicato nel recente volume “Come alberi in cammino” (Terre di Mezzo editore) un racconto autobiografico in forma diaristica dal titolo “Mi chiamo Ba e non scappavo”. Mahamadou racconta del suo girovagare per il continente africano, convinto che viaggiare sia un istinto di conoscenza e un imprescindibile diritto dell'essere umano, prima di affrontare la rotta che lo ha condotto a vivere in Italia da 6 anni.

Lavinia Bianchi, ricercatrice e docente di pedagogia interculturale presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, ha al suo attivo oltre dieci anni di esperienza sul campo nell'accoglienza, che hanno contribuito a modellare il suo approccio alla ricerca qualitativa come chiave interpretativa e pietra portante dell'osservazione del reale. Nella sua ricerca dimostra come un approccio etico e di giustizia sociale possa essere più efficace alla creazione di reali ponti con chi arriva, in particolare riferimento ai minori stranieri che arrivano soli nel nostro Paese.

Carlo Miccio lavora da molti anni nel sociale, con un'attenzione particolare al settore della migrazione, dove ha lavorato come mediatore culturale e linguistico in SPRAR, CAS e Commissioni Territoriali. Copula Mundi è il suo secondo romanzo che si concentra a esaminare in particolare lo sguardo con cui gli operatori, e più in generale le comunità ospitanti, accolgono chi arriva in cerca di un futuro migliore per sé stesso e la propria famiglia.

L’appuntamento

È per domenica 23 ottobre alle ore 18.00 presso il Museo Giannini Mug di Latina.