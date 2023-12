Radici in Aria: reading alla scoperta del passato di Latina

Reading teatrale con musica e immagini che torna in scena dopo il grande successo di pubblico.

Le storie, le speranze, la fame, la luce e la morte, le opportunità e le delusioni di destini incrociati in una città nuova tutta da inventare.

Quale passato, quale il presente e come immaginare il futuro? Una Latina story originale ed emozionante, narrata così non l'avete mai vista. Filosofia, storia, antropologia e politica si intrecciano in Radici in aria, Reading teatrale con musica e immagini.

Venerdì 15 dicembre ore 20,45 aula magna Liceo G.B. Grassi con una squadra di grandi artisti.Scrittura e voce narrante Emanuela Gasbarroni, voce recitante Elisabetta Femiano, incipit Emiliano Miliucci, soprano Annalisa Biancofiore, fisarmonica Cristiano Lui, Immagini Mauro Corbi, collaborazione Emilio Andreoli e Giorgio Serra, scenografie Cruciano Nasca.

I biglietti sono in prevendita da Spazio Idea via Sisto V, 11 a Latina o su Eventbrite