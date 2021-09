La Radio e il Suono: a Piana delle Orme la XIX edizione

Torna a Piana delle Orme un appuntamento molto amato: quello con La Radio e il Suono: una mostra-scambio e punto di ritrovo per radioamatori, collezionisti di radio d’epoca, vinili, apparecchi riceventi e hi-fi oltre che per riparatori e hobbisti.

Il 25 e il 26 settembre nell’area espositiva del suggestivo Museo di Piana delle Orme torna per la sua XIX edizione la manifestazione organizzata dall’Associazione Quelli della Radio.

Un momento imperdibile per gli appassionati perché in esposizione si troveranno, in questa edizione in particolare, moltissimo materiale vintage che è quasi impossibile trovare presso i consueti rivenditori di componentistica elettronica.

In mostra si potranno ammirare: radio a valvole e moderne, ricetrasmettitori CB e apparati per radioamatori, giradischi, amplificatori hi-fi, casse acustiche, dischi in vinile, impianti di amplificazione di potenza, strumentazione elettronica e molto altro ancora. Non mancheranno anche pezzi di ricambio e componentistica.

Nel rispetto della salute e della sicurezza dei visitatori saranno applicate severamente le norme anti COVID-19 al momento vigenti. L’ingresso è gratuito ma libero per tutti coloro che sono muniti di green pass o tampone molecolare o antigienico rapido effettuato entro le 48 ore precedenti.

L’appuntamento

È dunque per sabato 25 settembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e domenica 26 dalle ore 9.00 alle 15.00 presso l’area espositiva del Museo di Piana delle Orme.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...