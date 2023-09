A Sabaudia il raduno delle FIAT 500

Torna uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati di Fiat 500 il raduno, giunto alla sua 15° edizione, nella città di Sabaudia, organizzato dal Fiat 500 Club Italia - 4PR.

Piccole, colorate, personalizzate, le Fiat 500 hanno fatto la storia del costume italiano, portando sorrisi e simpatia in ogni luogo.

Domenica 10 settembre i cinquecentisti si raduneranno come è ormai tradizione in Piazza del Comune dove potranno registrarsi, fare le foto di rito e poi partire per il suggestivo percorso panoramico per il lungomare di Sabaudia.

Dopo aver ammirato gli scorci prospettici e l’architettura razionalista del centro, ci si incamminerà in un percorso a contatto con la natura, tra mare e lago per poi passare per Borgo Vodice e fare tappa alla Cantina Sant’Andrea per un aperitivo e poi dirigersi alla volta di San Felice dove ci si fermerà per il pranzo al ristorante Le Femmine.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il coordinatore Aldo Crivellaro al numero 3384487128.

L’appuntamento

È per domenica 10 settembre a Sabaudia dalle ore 8.30 in piazza del Comune.