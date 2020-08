“Radure. Spazi culturali lungo la Via Francigena del Sud”: tre gli eventi a Maenza

“Radure. Spazi culturali lungo la Via Francigena del Sud”: tre gli appuntamenti in programma a Maenza del primo festival di valorizzazione del patrimonio culturale del sistema territoriale dei Monti Lepini. La rassegna, a cura dei Comuni di Priverno, Segni, Maenza, Norma, Sezze e realizzata grazie al finanziamento della Regione Lazio e nell’ambito del progetto integrato Invasioni Creative di ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, in collaborazione con la Compagnia dei Lepini, fa tappa nel centro lepino martedì 18 e giovedì 20 agosto, con tre eventi.

Il programma

Martedì 18 agosto alle 21 davanti al Castello Baronale il concerto di Valentina Ferraiuolo "Tamburo Rosoo - La pelle del tamburo è l’unica che puoi percuotere" dedicato a tutte le vittime di violenza a cui è tolta la parola.

Giovedì 20 agosto si parte alle 19 con il concerto “Racconti incantati sotto la Loggia” del Coro InCantu diretto dal M° Carlo Marchionne presso la Loggia dei mercanti. Un concerto che è un incontro, raccolto, quasi intimo e familiare, per raccontare con il canto delle storie, delle emozioni.

Infine impossibile non raccontare il grande Ennio Morricone e rendere omaggio all’autore delle colonne sonore più belle del cinema italiano e mondiale. Sempre giovedì 20 agosto ma alle 21 al Castello Baronale uno spettacolo che nasce dopo un periodo di residenza a Maenza che ha messo in contatto la compagnia di Tamara Bartolini e Michele Baronio con la comunità di donne, in un’indagine sull’abitare Nasce così una drammaturgia inedita, uno spettacolo che parla del territorio per “Esercizi sull’abitare #2. Maenza - RedReading#13 Un giorno bianco” un incontro tra il teatro e la potenza di un libro, una narrazione che si articola su più livelli: un libro di riferimento (“Ho costruito una casa da giardiniere” di Gilles Clément) e l’indagine sull’abitare. Il progetto, prodotto da Bartolini/Baronio e 369gradi, fa parte della seconda tappa di un viaggio lungo 333km che ad ottobre arriverà al Romaeuropa Festival.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, previa prenotazione obbligatoria alla Compagnia die Lepini al numero 0773889644 dal lunedì al venerdì ore 9.30 - 13.30.