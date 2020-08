“Radure. Spazi culturali lungo la Via Francigena del Sud”: a Norma la quarta tappa

E’ Norma ad ospitare la quarta tappa di “Radure. Spazi culturali lungo la Via Francigena del Sud”, la rassegna a cura dei Comuni di Priverno, Segni, Maenza, Norma, Sezze, realizzata grazie al finanziamento della Regione Lazio e nell’ambito del progetto integrato Invasioni Creative di ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, in collaborazione con la Compagnia dei Lepini.

Per il primo festival di valorizzazione del patrimonio culturale del sistema territoriale dei Monti Lepini, in piazza di Pietra, davanti la Chiesa di San Rocco, sabato 22 agosto alle 19.00 ci sarà il concerto spettacolo “Shakespeare Kills Radio Stars” di e con Alessandro Balestrieri, che firma anche le musiche con Riccardo Romano e con i musicisti dal vivo Bernardino Balestrieri, Mattia Balestrieri, Amedeo Morosillo, collaborazione artistica Titta Ceccano e Julia Borretti di Matutateatro. Il titolo è un chiaro rimando al celebre brano Video Killed the Radio Star del gruppo new wave britannico The Buggles mentre i testi utilizzati provengono sostanzialmente da tre opere: Sogno di una notte di mezza estate, Romeo e Giulietta, Macbeth. Opere molto diverse tra loro ma che insieme restituiscono l'interezza delle passioni umane. Bene e male, amore e odio, linguaggio alto e basso, tragedia e commedia. Ad essi si aggiungono altri innesti provenienti da Come vi piace, Amleto e Coriolano.

Tra i più importanti artisti della nostra avanguardia teatrale Riccardo Caporossi è autore e interprete con Nadia Brustolon e Vincenzo Preziosa, accompagnati dal musicista Raffaele Degni della lettura spettacolo “Sguardi”, un racconto sulle opere del pittore olandese Johannes Vermeer. I suoi quadri intrecciano un dialogo con altre immagini di altri autori: pittori, scrittori, filosofi, musicisti, teatranti, poeti, domenica 23 agosto alle 18.30 al Parco Archeologico Antica Norba.

L’ingresso agli spettacoli è gratuito nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, previa prenotazione obbligatoria alla Compagnia die Lepini al numero 0773889644 dal lunedì al venerdì ore 9.30 - 13.30.