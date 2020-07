Radure: musica e spettacolo dal vivo sui Monti Lepini

Dopo il successo della scorsa edizione, torna il festival che tra i primi ha valorizzato il vasto patrimonio culturale dei Monti Lepini: Radure. Spazi Culturali Lungo la Via Francigena del Sud.

Un festival che punta l’attenzione sulle radure, ovvero quei luoghi di sosta da cui partono e arrivano sentieri. Luoghi dove riposare, rifocillarsi e distarsi, dove i viaggiatori confluiscono e condividono notizie, racconti, esperienze, come accadeva nel Medioevo durante il via vai dei pellegrini che percorrevano la via Francigena.

Dunque Radure diventa un festival che riprende il concetto di condivisione e racconto, a cura dei Comuni di Priverno, Carpineto Romano, Norma, Segni, Sezze, e realizzato grazie al finanziamento della Regione Lazio e nell'ambito del progetto integrato Invasioni Creative di ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, in collaborazione con la Compagnia dei Lepini.

Dal 25 luglio al 30 agosto Priverno, Maenza, Norma e Sezze ospiteranno musica, spettacolo dal vivo, reading in luoghi suggestivi dei centri storici e nei parchi archeologici.

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme anti COVID-19, è obbligatoria la prenotazione attraverso l'App Mobilitapp o telefonando al numero 0773-889644 (Compagnia dei Lepini) dal lunedì al venerdì ore 09,30 - 13,30.

Il programma della manifestazione:

PRIVERNO

25 LUGLIO Parco Archeologico Privernum ore 19:00

Resonantiae ad Vesperum

percorsi di polifonia tra sacro e profano

Kalenda Maya Chorus

direttrice M° MariaViolanti

26 LUGLIO Auditorium ex Infermeria dei Conversi ore 19,00

Amleto

da William Shakespeare

di e con Michele Sinisi

produzione Elsinor Centro di Produzione Teatrale

Venerdì 7 agosto ore 21.00

Cisterna Romana

Omero. Iliade

Di Alessandro Baricco

Con Massimo Wertmuller E Anna Ferruzzo

Musiche Originali Di Pino Cangialosi

produzione Milleluci Entertaiment

Domenica 9 agosto ore 21.00

Chiesa di San Pietro

Novecento Di Alessandro Baricco

Con Giancarlo Loffarelli

Audio Armando Di Lenola

Luci Fabio Di Lenola

Compagnia Teatrale Le Colonne

MAENZA

Martedì 18 agosto ore 2100

Castello Baronate

TAMBURO ROSSO

La pelle del tamburo e l’unicache puoi percuotere

Concerto di Valentina Ferraiuolo

Giovedì 20 agosto ore 19.00

Loggia dei mercanti

Racconti Incantati Sotto Loggia

Coro Incantu

Diretto Dal Maestro Carlo Marchionne

Giovedì 20 agosto ore 20.00

Castello Baronale

Esercizi sull’Abitare #2 Maenza

RedReading#13 Un Giorno Bianco

Di e con Tamara Bartolini, Michele Baronio

NORMA

Sabato 22 agosto ore 19.00

Chiesa di San Rocco

Shakespeare Kills Radio Stars

Di E Con Alessandro Balestrieri

Musiche Riccardo Romano e Alessandro Balestrieri

Collaborazione Artistica Titta Ceccano e Julia Borretti Matutateatro

Domenica 23 agosto ore 18.30

Parco Archeologico Antica Norba

SGUARDI

Scritto, diretto e interpretato da Riccardo Caporossi

Con Nadia Brustolon E Vincenzo Preziosa

Musiche Raffaele Degni

Luci Nuccio Marino

Club Teatro Rem & Cap Proposte

Sezze

Sabato 29 agosto ore 19.00

Palazzo Rappini

Centro sociale Calabresi

Nel Tempo un Assolo per Due Corpi

Interprete e autore FRANCESCO SGRO

musica dal vivo PINO BASILE

spettacolo di nuovo circo per bambini e famiglie

Domenica 30 agosto ore 21.00

Casa di San Carlo

Allegroamaro

Voci e suoni in viaggio tra Italia e Portogallo

voce LUCIA VIGILANTI

flauto, voce, percussioni Massimiliano Ottocento

Chitarra Gianluca Masaracchio

Fisarmonica Raffaele Esposito

Giochi di scena Marina Tufo, Renzo Viglianti, Giampietro Fantigrossi

Acta Teatro

Gallery