Torna Radure: 14 spettacoli teatrali lungo la via Francigena del Sud

Torna per la sua V edizione Radure. Spazi culturali lungo la Via Francigena del Sud: la rassegna che unisce lo spettacolo dal vivo, la promozione del territorio attraverso luoghi emblematici e la partecipazione attiva delle realtà culturali locali.

Seguendo il cammino sulla Via Francigena si potrà assistere a un ricco calendario di eventi organizzati dai Comuni di Priverno, Sermoneta, Norma, Cori, Maenza, Segni e Carpineto Romano in collaborazione con ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, la Compagnia dei Lepini e grazie al contributo della Regione Lazio.

Dal 23 giugno al 20 agosto si potrà assistere a ben 14 spettacoli che vedranno protagonisti importanti esponenti dello spettacolo italiano: Emanuela Aureli, Paola Minaccioni, Fabrizio Coniglio e Stefano Masciarelli, Anna Mazzamauro, Valerio Aprea, Dodi Conti, Cinzia Leone, Debora Villa, Paola Lorenzoni e il Nicola Buffa Mediterranean Jazz Project; affiancati da talentuose e di esperienza compagnie professioniste locali come le ensemble Coro InCantu e Kalenda Maya Chorus, la compagnia di danza GKO Company, Matutateatro, Compagnia teatrale Le Colonne, Acta Teatro.

Musica dal vivo, monologhi, spettacoli, molti all’insegna della comicità e del buonumore come nel caso di Mamma Ho Perso l’Aureli, che aprirà la rassegna venerdì 23 giugno a Sermoneta. Manuela Aureli racconta sé stessa e la sua vita con ironia e un turbine di personaggi memorabili impersonati da lei.

Si prosegue sabato 24 giugno sempre a Sermoneta con il concerto del Coro InCantu che si terrà presso la Loggia dei Mercanti alle ore 18.30 per rivivere insieme storie, canzoni sentimentali e allegre attraverso le atmosfere medievali.

Venerdì 30 giugno ci si sposta a Norma, e precisamente in Piazza di Pietra, dove si esibirà la GKO Company che porterà in scena Amore di Legno: uno spettacolo di danza che racconta con delicatezza una storia d’amore fatta di “attimi immaginati, accarezzati con la fantasia, procrastinati e mai vissuti”.

Sempre a Norma, ma nella suggestiva location del Parco Archeologico Antica Norba, il 5 agosto alle 18.30 andrà in scena Paola Minaccioni in Dal Vivo Sono Molto Meglio per la regia di Paola Rota. Si potranno rivedere i personaggi più amati della Minaccioni in un pungente spaccato dei nostri tempi.

Sempre a Cori il 2 luglio Matutateatro e Opera Prima porteranno in scena Una Scarpetta per tre: Titta Ceccano dirigerà Julia Borretti, Agnese Chiara D'Apuzzo, Zahira Silvestri in un divertente spettacolo ispirato alla fiaba di Cenerentola, che è l’occasione per improvvisare trasformando una celebre fiaba in una divertente farsa.

Sabato 8 luglio Radure si sposta presso il Castello Caronale di Maenza dove Anna Mazzamauro accompagnata dalle musiche dal vivo di Sasà Calabrese, ripercorre alcuni racconti scritti da Paolo Villaggio intervallati da ricordi personali in un omaggio ad uno dei personaggio comici più famosi del cinema italiano in Com’è Ancora Umano Lei, Caro Fantozzi.

Sempre a Maenza domenica 9 luglio alle ore 18.30 presso la Loggia dei Mercanti la Compagnia Le Colonne porterà in scena Brillante Novecento, ovvero alcune tra le scene più celebri di questo genere: dai Fratelli De Rege al duo Chiari-Campanini, da Eduardo a Dario Fo, da Benni a Proietti.

Il 15 luglio ci si sposta a Segni, con il concerto dell’ensemble vocale Kalenda Maya Chorus diretta dal M° Maria Violanti che proporranno musicale polifoniche vocali dal XIII al XXI secolo. Sempre a Segni il giorno dopo alle ore 21.00 presso la Cisterna Romana si terrà lo spettacolo Aspettando l’Apocalisse con Valerio Aprea. Uno spettacolo-reading con i monologhi scritti appositamente da Marco Dambrosio, in arte Makkox.

Sabato 22 luglio presso il Chiostro S. Pietro Apostolo, Debora Villa proporrà un divertente recital dal titolo 20 di Risate, che racconta i suoi primi 20 anni di carriera. Domenica 23 luglio al Palazzo Pecci, sempre a Carpineto Romano, l’attrice, comica e autrice Dodi Conti proporrà al pubblico il suo nuovo spettacolo di stand-up comedy Dodi’s Life.

Si torna in terra pontina arrivando a Priverno in Piazza Giovanni XXIII sabato 29 luglio con l’esilarante spettacolo che vede protagonista Cinzia Leone “Mamma Sei Sempre Nei Miei Pensieri, Spostati!” una profonda ma divertente riflessione su come le madri condizionino la vita dei propri figli lasciando la loro impronta su atteggiamenti e pensieri di ciascuno di noi.

Ultimo appuntamento di Radure 2023 sarà domenica 20 agosto al Parco Archeologico Privernum con lo spettacolo Lina Battiferri, Condominio Femminile Le Donne Di Franca Valeri. Paola Lorenzoni, che cura la regia con Corrado russo, e il Nicola Buffa Mediterranean Jazz Project proporranno un omaggio alla prima autrice e attrice del dopoguerra che ha creato un feroce e divertentissimo ritratto delle donne di ieri e oggi.

L’appuntamento

È dunque in vari comuni lepini lungo la via Francigena del Sud dal 20 giugno al 20 agosto. Gli spettacoli sono a ingresso gratuito. Per ricevere maggiori informazioni sarà a disposizione dalle 9 alle 17.30 il numero 333 3216929.

Il calendario degli spettacoli:

SERMONETA

23 giugno ore 21.00 | TEATRO

Belvedere - Via della Valle

Emanuela Aureli in MAMMA HO PERSO... L’AURELI!

di Emanuela Aureli, Sergio Di Folco

musiche dal vivo Giandomenico Anellino

24 giugno ore 18.30 | MUSICA

Loggia dei Mercanti - Via della Valle

Coro InCantu in ECO DI STORIE TRA LE ANTICHE PIETRE

NORMA

30 giugno ore 18.30 | DANZA

Piazza di Pietra

GKO Company in AMORE DI LEGNO

5 agosto ore 18.30 | TEATRO

Parco Archeologico Antica Norba - Circonvallazione Antica Norba 13

Paola Minaccioni in DAL VIVO SONO MOLTO MEGLIO

regia di Paola Rota

CORI

1 luglio ore 21.00 | TEATRO

Chiostro di Sant’Oliva - Piazza Sant’Oliva

Fabrizio Coniglio e Stefano Masciarelli in CHI SI ACCONTENTA, GODE!

musiche dal vivo di Diego Trivellini

2 luglio ore 18.30 | TEATRO PER BAMBINI

Tempio d’Ercole - Piazza Tempio d’Ercole

UNA SCARPETTA PER TRE

con Julia Borretti, Agnese Chiara D'Apuzzo, Zahira Silvestri, regia di Titta Ceccano

età consigliata: da 4 a 11 anni

MAENZA

8 luglio ore 21.00 | TEATRO

Castello Baronale - piazza del Duomo

Anna Mazzamauro in COM’È ANCORA UMANO LEI, CARO FANTOZZI

musiche dal vivo Sasà Calabrese (Chitarra e Pianoforte)

9 luglio ore 18.30 | TEATRO

Loggia dei Mercanti - viale della Repubblica 23

Compagnia Le Colonne in BRILLANTE NOVECENTO

con Roberto Baratta Emiliano Campoli Marina Eianti Giancarlo Loffarelli Marco Zaccarelli

regia Giancarlo Loffarelli

SEGNI

15 luglio ore 18.30 | MUSICA

Chiesa di San Pietro Piazza San Pietro

Kalenda Maya Chorus in IL LIETO IN... CANTO

Direttrice M° Maria Violanti, Pianoforte M° Riccardo Maccarrone, Percussioni Angelo Massari

16 luglio ore 21.00 | TEATRO

Cisterna Romana - Via Pianillo

ASPETTANDO L'APOCALISSE

Monologhi scritti per Valerio Aprea da Makkox

CARPINETO ROMANO

22 luglio ore 21.00 | TEATRO

Chiostro S. Pietro Apostolo Piazza S. Pietro 3

Debora Villa in 20 DI RISATE

23 luglio ore 18.30 | TEATRO

Palazzo Pecci - Piazza Cardinal G. Pecci

DODI’S LIFE

di Dodi Conti, Marco Melloni, Paola Mammini, regia di Maria Cassi

PRIVERNO

29 luglio ore 22.30

TEATRO - Piazza Giovani XXIII

MAMMA SEI SEMPRE NEI MIEI PENSIERI, SPOSTATI!

scritto da Cinzia Leone con la collaborazione di Fabio Mureddu e Federica Lugli

20 agosto ore 21.00 | TEATRO

Parco Archeologico Privernum - Strada Regionale 609 Carpinetana

LINA BATTIFERRI, CONDOMINIO FEMMINILE Le donne di Franca Valeri

regia di Corrado Russo e Paola Lorenzoni