Raf in concerto a Cisterna per chiudere la Festa di San Rocco

Da sempre Cisterna per la festa patronale in onore di San Rocco offre alla cittadinanza concerti di personalità importanti della musica italiana, quest’anno non è da meno perché il 16 agosto si esibirà in concerto Raf (nella foto tratta dalla sua pagina Facebook ufficiale).

Forse meno presente sulle scene negli ultimi anni, ma mai inattivo, è sicuramente un cantautore molto amato, alcuni suoi successi hanno fatto la storia della musica italiana soprattutto negli anni ’80 e '90.

Un cantante che ha fatto ballare tantissimi giovani con le sue canzoni, spesso diventate hit estive, come Self Control, Ti pretendo, Battito Animale, Sei la più bella del mondo. Celebri anche le sue ballad come Inevitabile Follia, Due, Via, Infinito.

Un cantautore che ha scritto tante canzoni d’amore e leggere senza però disdegnare altri argomenti come nelle celebri Cosa resterà degli anni '80, Oggi un Dio non ho, Interminatamente, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

Importante nel corso dei decenni anche la sua collaborazione con Umberto Tozzi con il quale compose la famosa Gente di Mare, i due artisti negli scorsi anni hanno girato l’Italia in un tour diventato poi un doppio album live.

Ci si prepara quindi a una serata di grandi successi tutti da cantare e ballare.

L’appuntamento

È per mercoledì 16 agosto alle ore 22.00 presso l’area concerti di Via Carducci a Cisterna.