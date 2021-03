Pasqua 2021: in onda il docufilm sulla Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo di Sezze

Anche quest’anno, per via della pandemia, non si terrà il tradizionale appuntamento del Venerdì Santo con la Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo che portava la drammatizzazione di 33 quadri della Via Crucis per le vie del centro storico di Sezze.

Una manifestazione di grande valore non solo religioso, ma anche culturale che chiama nel comune lepino spettatori da tutta Italia e ormai conosciuta in tutto il mondo grazie alle trasmissioni in Eurovisione e Mondovisione.

L’Associazione della Passione di Cristo ha deciso di rendere fruibile al grande pubblico questa storica manifestazione realizzando un docufilm intitolato “Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo di Sezze. Valorizzazione di un patrimonio culturale della Regione Lazio” in collaborazione con la Regione e il Comune di Sezze.

Un vero percorso storico artistico che mostra luoghi dimenticati e suggestivi di Sezze riportati all’antico splendore per questa occasione. I 33 quadri della Via Crucis sono stati recitati in vari luoghi di Sezze, in modo da valorizzare il territorio, ma anche per rendere più coinvolgenti le scene, che non si svolgeranno in maniera ripetuta in processione ma montate in senso narrativo.

Questo docufilm nei giorni pasquali dal venerdì santo al lunedì dell’angelo sarà trasmessa su varie emittenti televisive per raggiungere un pubblico più vasto possibile. Si inizierà venerdì 2 aprile alle ore 21.15 su LazioTV (canale 12 del digitale terrestre) per proseguire poi su altri circuiti locali e infine su alcuni canali Sky.

La programmazione della Sacra Rappresentazione sui vari canali televisivi:

Venerdì 2 aprile

Ore 21.15 - “Lazio Tv” Canale 12 Digitale Terrestre – Donna Tv Canale 62 D.T.

Sabato 3 aprile

Ore 21.00 – “Odeon Tv” Canale 177 D.T.

Domenica 4 aprile

Ore 11.00 “Canale 10” Sul Canale 19 Del D.T.

Ore 14.30 “Teleuniverso” Canale 16 D.T.

Ore 21.00 “Gold Tv” Canale 17 D.T

Ore 21.00 “Roma Canale 71” Sul Canale 71 Del D.T.

Lunedì 5 aprile

Ore 21.00 – Canali Sky 882, 892, 898, 925, 948