Alla galleria Monti 8 la personale dell’artista americana Lanise Howard

Lieto ritorno a Latina dell’artista americana Lanise Howard: dopo la mostra presso il Vista Project Room, progetto parallelo della galleria Monti 8, che l’ha vista per la prima volta esporre in Europa, la pittrice californiana torna in città con la personale "Rapture, to be bolden in the purples and blues”.

In esposizione dal 3 dicembre al 10 gennaio sette lavori che alternano il grande formato a dipinti più piccoli, realizzati interamente nel 2022.

L’artista, che esplora le sue radici culturali attraverso la pittura, è solita inserire figure umane in particolari paesaggi naturali. In questa nuova serie di quadri però l’ambiente circostante non fa più solo da sfondo e perde la sfumatura rassicurante avuta precedentemente. Vari elementi permettono di presagire l’arrivo di una tempesta, di una nuova Apocalisse, ma le figure umane non sembrano preoccuparsene più di tanto, infatti il blu e il viola del titolo della mostra stanno proprio a simboleggiare la certezza che dopo i tempi bui tornerà il sereno: “i blu saranno seguiti dai viola – si legge in una nota degli organizzatori – il colore blu fa riferimento alla tempesta che sta per arrivare, metafora del periodo buio in cui la società odierna sta vivendo, mentre il viola è il colore della primavera che verrà dopo e che ci salverà”.

La mostra, che sarà inaugurata sabato 3 dicembre alle ore 18.30, sarà impreziosita da un breve testo scritto dall’artista.

L’appuntamento

È dunque dal 3 dicembre al 10 gennaio presso la galleria Monti 8 di Latina.