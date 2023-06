A Sabaudia arriva RDS Summer Festival: due giorni di musica gratuita

Orario non disponibile

Dopo il successo dello scorso anno, torna a Sabaudia il RDS Summer Festival un tour di sei tappe di musica e divertimento in sei località italiane per un totale di 12 concerti gratuiti.

Oltre alla musica viaggerà in tour un vero e proprio villaggio del divertimento con gonfiabili extra large e stand di animazione che dal tardo pomeriggio a tarda notte porteranno divertimento musica e sorprese.

La musica sarà ovviamente il punto forte della manifestazione organizzata da RDS in collaborazione con Lux Eventi. Le serate saranno presentate dagli speaker di RDS e vedranno esibirsi artisti di fama nazionale come: Noemi(foto tratta dalla sua pagina FB ufficiale), Tiromancino, Aisha ed Enula venerdì 30 giugno e Irama, Rkomi, Leo Gassman e Wax sabato 1 luglio.

Nel corso della due giorni non mancheranno giochi e varie sorprese per il pubblico. Il festival proseguirà fino a settembre in altre località turistiche italiane.

L’appuntamento

È per venerdì 30 giugno e sabato 1 luglio presso Campo di Marte a Sabaudia. L’ingresso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione da effettuare sul sito del RDS Summer Festival.