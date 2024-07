Reading Party: si veste d’estate il secondo incontro

Dopo il grande successo del primo appuntamento, torna a Latina il Reading Party organizzato da Letture Agonistiche, un gruppo di persone unite dall’amore per i libri, in collaborazione con LatinadAmare.

L’idea nasce dalla recente moda newyorchese di organizzare delle riunioni tra lettori per poter dare sfogo alla propria passione e leggere in santa pace in mezzo ad altri che amano farlo, senza interruzioni, senza telefoni che squillano, scadenze e rotture di scatole varie.

Ebbene sì, finalmente una moda che permette di vivere a pieno dei momenti, staccare la spina dal tran tran quotidiano, anche se per poco, e condividere con altri le emozioni, i contenuti e le riflessioni scaturite dalla lettura.

L’evento riunisce i molti gruppi di lettura di Latina, ma per partecipare non è necessario farvi parte: chiunque può prendere il libro che ha da settimane sul comodino e non riesce a finire perché non ha mai tempo e quando lo prende in mano, magari a fine giornata, si addormenta per la stanchezza dopo poche righe.

Stavolta l’incontro ha una veste estiva e si sposta dal centro città al Paka’a Beach Club, Primo Chiosco sul lungomare di Latina. L’appuntamento è alle 18, appena arrivati si potrà scegliere la propria sdraio o lettino, o semplicemente sedersi su un telo mare, silenziare lo smartphone e leggere il proprio libro. Allo scadere delle due ore si potrà sorseggiare un calice di vino, o bere un te o caffè e chiacchierare con chi ha le stesse passioni di tutto quel che viene in mente.

L’appuntamento

È dunque sul lungomare di Latina al primo chiosco giovedì 4 luglio alle ore 18.00. L’ingresso è libero e gratuito ma conviene prenotare, per informazioni sono a disposizione i numeri 329.4069141 (Manuela) e 3407726428 (Alessia).