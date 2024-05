Direttamente da New York arriva a Latina il Reading Party

Dopo il successo di Tempesta Murgia che si tenuto qualche tempo fa al MUG Museo Giannini, tornano le iniziative di Letture Agonistiche: il Reading Party organizzato presso lo spazio LatinadAmare.

Letture Agonistiche è un gruppo di persone appassionate di letteratura che vogliono condividere la loro passione e fare rete. Il gruppo si è incontrato la prima volta l'anno scorso in occasione della Giornata del Rifugiato per riflettere sul libro di Chimamanda Ngozi Adichie “Il pericolo di un’unica storia” alla quale parteciparono tantissimi gruppi di lettura di Latina. Quell’incontro fu importante non solo per le tematiche trattate, ma anche perché i vari GdL di Latina si sono scoperti a vicenda ed è nata subito l’idea di condividere letture e passioni in maniera ancora più ampia.

Da qui si è preso spunto dalla recente moda newyorchese delle feste letterarie, appuntamenti in luoghi pubblici per (ri)trovare il tempo per leggere e, perché no, per socializzare con chi ha la stessa passione. Quattro ragazzi della grande mela si sono accorti che i ritmi frenetici della quotidianità, e il tempo dedicato ai social rosicchiavano paurosamente sia il proprio livello d’attenzione, che il tempo da dedicare ai libri, perciò hanno iniziato a organizzare degli incontri con gli amici per leggere insieme, la cosa è poi cresciuta tanto da diventare dei veri e propri eventi, con musica, da bere e momenti di condivisione.

Infatti l’incontro si svolge in maniera molto libera: ci si reca nel luogo stabilito, ci si porta il libro in lettura al momento o se ne può scegliere uno lì, si sceglie il proprio posto e per un tot di tempo si può leggere in tranquillità, scaduto il tempo si può decidere se condividere con gli altri quanto letto, le emozioni suscitate, le impressioni generali sull’evento.

E questo sarà il programma del Reading Party organizzato da Letture Agonistiche: dalle ore 17.00 ci si potrà recare presso lo Spazio LatinadAmare, scegliere il proprio posto, leggere e poi dalle 19 in poi condividere le proprie letture con gli altri e magari sorseggiare una bibita, una birra, un caffè o ciò che si preferisce.

Al pomeriggio di letture parteciperanno anche diversi GdL di Latina: “Il Libro è meglio”, “La Compagnia dei Libri”, “Il Mercoledì Letterario”, “Metti un Libro a cena”, “La Stanza”, "Libri Elettrici", il Gruppo di Lettura del Centro Donna Lilith.

Per i partecipanti ci saranno delle gradite sorprese.

L’appuntamento

È per domenica 26 maggio a partire dalle ore 17.00 presso lo Spazio LatinadAmare. L'ingresso è libero e gratuito. Per informazioni è possibile contattare i numeri 329.4069141 (Manuela) e 3407726428 (Alessia) o consultare la pagina Instagram @lettureagonistiche