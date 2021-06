Giardino di Ninfa e letteratura: il reading degli studenti della Scuola Holden

Tornano a Ninfa i fasti di un tempo quando Marguerite Chapin Caetani invitava intellettuali, scrittori, musicisti e artisti a soggiornare presso lo splendido giardino, dove tra storia, atmosfere sognanti e la natura compenetrata con le rovine trovavano ispirazione.

In occasione dei festeggiamenti per il centenario del giardino che è anche parco letterario, rimandati dall’anno scorso a causa della pandemia, sono iniziate una serie di importanti collaborazioni tra la Fondazione Roffredo Caetani e vari partner.

Dal 24 al 27 giugno infatti saranno ospiti a Ninfa alcuni studenti della Scuola Holden di Torino per un soggiorno letterario. I ragazzi, accompagnati da Andrea Tarabbia (Premio Campiello 2019), avranno a disposizione il Giardino di Ninfa per scrivere lasciandosi ispirare dal luogo e avranno modo di confrontarsi sulla figura di Marguerite Chapin Caetani e l’importanza delle sue riviste letterarie “Commerce” e “Botteghe Oscure” con alcuni esponenti della Fondazione Roffredo Caetani tra i quali Tommaso Agnoni presidente della Fondazione e Clemente Pernarella direttore artistico del parco letterario.



Sabato 26 giugno alle ore 18 è previsto un reading degli studenti della Scuola Holden: i ragazzi leggeranno gli scritti elaborati durante il soggiorno letterario nel Giardino di Ninfa. L’evento, realizzato in collaborazione con l’azienda agricola-biologica relais Molino ‘700, ha posti limitati e non è legato alla visita del giardino. Per avere maggiori info è possibile consultare le pagine social del Giardino di Ninfa, per prenotare la visita occorre collegarsi al sito ufficiale.

