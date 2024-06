"Real human bodies exhibition", la mostra del corpo umano arriva a Latina

Fino a pochi anni fa l'esame dei cadaveri e la ricerca delle loro proprietà anatomiche era un'area riservata esclusivamente ai medici nelle sale di dissezione universitarie. La scoperta della plastinazione e la presentazione dei reperti in mostre pubbliche permettono oggi al pubblico di conoscere meglio il corpo umano.



La mostra “Real Human Bodies – Una mostra di veri corpi umani – Latina”, che si svolgerà il 9 giugno 2024 dalle 11 alle 20 presso la Park Hotel, offre questa possibilità grazie a un'ampia collezione scientifica. In mostra pezzi anatomici di valore didattico come corpi umani, scheletri, arti, organi, blocchi di organi, simulatori funzionali, modelli tattili e calchi.



Gli argomenti di base sono lo scheletro e il sistema muscolo-scheletrico, il cervello e il sistema nervoso, gli organi sessuali, il cuore e la circolazione sanguigna, i reni e le vie urinarie, il sistema digestivo, gli organi di senso, le vie respiratorie e i polmoni.



Spiegazioni approfondite, presentazioni multimediali e tavoli didattici su argomenti generali e specifici completano l'esposizione.