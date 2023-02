Carnevale in mezzo alla natura con I Reali in Maschera

Anche questo anno l'Associazione Atargatis saluta il Carnevale con una divertente escursione in maschera presso “I Reali” a Minturno.

Sarà una mattinata all’insegna del piacere di vivere in natura anche in occasione del Carnevale, ci si muoverà in maschera tra gli alberi, condotti dagli accompagnatori Atargatis, tra scherzi, scenette e leggende di piante e animali.

Si visiterà un luogo vicino ma sconosciuto a tanti, suggestivo per gli scorci e delle particolarità.

Lungo tutto il tragitto adulti e ragazzi saranno coinvolti negli scherzi e nelle burle degli accompagnatori e durante la pausa pranzo al via la gara di teatro nella quale sia i ragazzi che gli adulti dovranno esibirsi in divertenti sketch.

Se no si è in maschera o truccati e un po' bambini non sarà possibile partecipare.



DOVE:

“I Reali”, Minturno



IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA:

Ore 8:45 – Appuntamento presso “Fontana Perrelli” a Minturno.

Ore 9:15 – Inizio Passeggiata

Ore 12:00 – Sosta pranzo e gara teatrale

Ore 13:30 – Ripresa passeggiata

Ore 14:30 – Termine passeggiata



DETTAGLI TECNICI:

Dislivello complessivo: +100m

Lunghezza a/r: 5 Km

Tempi a/r: 4h

Grado di difficoltà: Turistica

Accompagnatori: Giovanni Macrino

Trasporto: Auto proprie

Pranzo: A sacco

Note: Obbligatorio venire in maschera



La partecipazione alla giornata è aperta a tutti.



Contributo di partecipazione:

– Soci Atargatis: nessuno

– Non Soci: €5,00 (comprensive di assicurazione)

Ai soci Atargatis senza FIE è richiesta la quota assicurativa giornaliera di €2,00



Prenotazione obbligatoria entro le 18:00 del 10 febbraio 2023



L’Associazione Atargatis APS, affiliata FIE (Federazione Italiana Escursionismo), è dotata di copertura RCT ed INFORTUNI sulle proprie attività.



ATTREZZATURA OBBLIGATORIA:

- maschera, trucco e parrucco

- scarpe da trekking o ginnastica

- pantaloni comodi

- maglia intima traspirante

- maglietta traspirante



Cosa è necessario portare nello zaino:

- Borraccia della capacità di almeno 1,5 litri d’acqua,

- mantella impermeabile

- maglia di pile

- guanti

- cappello

- frutta secca

- pranzo al sacco

- ricambio intimo

- occhiali da sole



INFORMAZIONI E ADESIONI:

Anna Molisso, Tel. 339.3696900

eMail: info@atargatis.it