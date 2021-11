La Regina delle Nevi in scena a Priverno

Prosegue la rassegna Famiglie a Teatro promossa e sostenuta da ATCL, con la collaborazione del Comune di Priverno e la direzione artistica di Titta Ceccano e Julia Borretti di Matutateatro.

In programma per domenica 21 novembre il secondo appuntamento della rassegna: andrà in scena la compagnia Giallo Mare Minimal Teatro con una particolare versione della celebra fiaba di Andersen La Regina delle Nevi.

Lo spettacolo si svolge su due piani: da un lato Gerda, una bambina che affronta mille peripezie per liberare il suo amico Kay, prigioniero della Regina delle Nevi e dall’altro Margherita una ragazza che da bambina, insieme al suo amico del cuore Giacomo, amava ascoltare la favola della Regina dalla voce della nonna. Grazie ad un sogno Margherita, ormai adulta, torna nella casa della nonna, dove ascoltava la storia di Kay e Gerda.

Attraverso artifici scenotecnici ed illuminotecnici, proiezioni di immagini in 3D che trasformano concretamente e poeticamente il palco in differenti scenari si porterà un scena uno spettacolo che parla di crescita, del diventare adulti e dell’affrontare le proprie paure.

Un incastro di piani narrativi e simbolici che affascinerà grandi e piccini con grande poesia. Sul palco Alice Bachi diretta da Michelangelo Campanale, che cura le scene, le luci, i disegni e le scelte musicali, ed è autore insieme a Renzo Boldrini del testo.

L’appuntamento

È per domenica 21 novembre alle ore 17.30 presso il Teatro Comunale di Priverno. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti COVID-19. È obbligatoria la prenotazione da effettuare ai numeri 3286115020 o 3291099630.