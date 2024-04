Regina Theatri: a Terracina un festival culturale che valorizza i luoghi storici sulla Via Appia

Prenderà il via sabato 27 aprile per proseguire per tutta l’estate fino a settembre la prima edizione del Festival delle Arti Performative “Regina Theatri”.

Il progetto, ideato ed elaborato da Gemma Marigliani, nasce per promuovere il patrimonio culturale e artistico lungo il percorso della Via Appia e, in particolare, nella città di Terracina che accoglie un importante tratto della Regina Viarum, dove si possono ammirare siti archeologici unici nel loro genere, tra tutti lo spettacolare Teatro Romano del I secolo A.C. di recente inaugurato.

Per tutta l’estate si terranno ben dieci appuntamenti che si svolgeranno nei luoghi più rappresentativi del centro storico e che vedranno coinvolti artisti di fama nazionale.

La città di Terracina diventerà dunque un palcoscenico naturale per ospitare teatro di prosa, spettacoli brillanti e tanta cultura.

Si partirà dunque sabato 27 aprile, nella suggestiva cornice della Chiesa del Purgatorio con lo spettacolo teatrale “Dante (in)Canti infernali” di e con Barbara Amodio.

Si tratta della lettura scenica di alcuni dei più celebri passi dell’Inferno della Divina Commedia accompagnati al violoncello e al pianoforte da Leila e Sara Shirvani.

Il festival proseguirà fino a settembre con passeggiate poetiche, spettacoli teatrali, concerti di musica classica e tradizionale.

L’appuntamento

È dunque per il 27 aprile a Terracina, l’ingresso è gratuito ma è possibile prenotare il proprio posto scrivendo all’indirizzo email reginatheatri@gmail.com