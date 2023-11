A Cisterna arriva il Regno del Natale

Arriva a Cisterna Il Regno del Natale, novità assoluta tra le manifestazioni natalizie esistenti in Italia, che si svolgerà in via Cairoli da venerdì 1 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024 dalle 16.00 alle 22.00.

L'evento si svilupperà in un'area di 5mila metri quadrati, dove saranno presenti luminarie alte ben cinque metri, vari giochi di luce, spettacoli per adulti e bambini su tre palcoscenici diversi, mascotte, 25 artisti, elfi itineranti, la casa di Babbo Natale e laboratori per bambini con la possibilità di fare una foto con Babbo Natale e i suoi elfi.

Punto forte della manifestazione saranno gli spettacoli che cambieranno di volta in volta per offrire emozioni sempre nuove: le animazioni, i tessuti aerei, le farfalle illuminate con i led e gli spettacoli per bambini con le mascotte e vari frammenti ispirati ai musical di Disney.

Adulti e bambini avranno così l'opportunità di essere accompagnati in un viaggio delle meraviglie fra principesse, luci e spettacoli, assaporando la gioia delle festività. In un'incantevole atmosfera si potrà inoltre arrivare al villaggio di Babbo Natale con il bosco, la posta e i laboratori degli elfi per arrivare alla Casa di Babbo Natale che aspetta i più piccoli per far spedire loro la letterina.

Ci saranno i ristoranti del villaggio dove si potranno gustare arrosticini, hot dog, polpette, pizza fritta, pizza al forno a legna, prelibatezze e specialità preparate dagli elfi cuochi, fra leccornie e dolciumi. Info biglietteria 3479114119.

Le aperture

Le giornate di apertura sono: dal 1 al 3 dicembre 2023, dal 7 all'8 dicembre 2023, dal 17 al 19 dicembre 2023, dal 22 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Mentre i giorni di chiusura saranno: il 24, 25, 31 dicembre 2023. Nel primo week end dal 1 al 3 dicembre il biglietto d'entrata è di € 5.00, per i bambini al di sotto dei sei anni non pagheranno il biglietto. Inoltre è prevista l'accessibilità per quanto riguarda i disabili.