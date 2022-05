La reliquia di Papa Giovanni Paolo II a Fondi: le celebrazioni

Orario non disponibile

In occasione dell’anniversario della nascita, che cade il 18 maggio, la città di Fondi si appresta a celebrare l’arrivo presso il Duomo di San Pietro apostolo della reliquia di Papa Giovanni Paolo II, proclamato santo nel 2014.

Dal 15 al 18 maggio si terrà un fitto programma di appuntamenti di preghiera e di racconto della vita del Papa, ora Santo, con l’apertura straordinaria del Duomo tutti i giorni dalle 8 alle 22.30.

Il programma delle celebrazioni

domenica 15 maggio

Ore 18.00 Accoglienza della Reliquia sul Sagrato della Chiesa in Piazza Duomo In processione, accompagnata dalle Autorità, sarà portata in Chiesa.

Ore 18.30. La Santa Messa presieduta dal Parroco don Gianni Cardillo segue Rosario Meditato con i Misteri della Luce.

lunedì 16 maggio

Ore 10.00 Santa Messa presieduta da don Erasmo Matarazzo, Parroco di San Paolo Apostolo.

Ore 16.00 Incontro e Benedizione con la Reliquia per i fanciulli delle elementari e loro famiglie.

Ore 17.00 Preghiera del Rosario per le Famiglie.

Ore 18.00 Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Gaeta, Mons. Luigi Vari.

Ore 19.00 Preghiera del Rosario per la Pace, animata dalla Comunità Carismatica Gesù Risorto'.

Ore 20.00 Video testimonianza sulle Giornate della Gioventù (GMG) di Giovanni Paolo II.

martedì 17 maggio

Ore 10.00 Santa Messa presieduta da don Enzo Cicconardi.

Ore 16.00 Incontro e Benedizione con la Reliquia per i ragazzi delle medie e loro famiglie.

Ore 17.00 Preghiera del Rosario per gli anziani.

Ore 18.00 Santa Messa presieduta da don Antonio De Arcangelis, Parroco a San Magno e Madonna degli Angeli.

Dopo la Santa Messa la Reliquia sarà portata al Santuario a San Raffaele. Qui si pregherà il Santo Rosario per tutti gli ammalati e a seguire... Santa Messa e benedizione delle famiglie con la Reliquia.

Al termine verrà riportata nella Chiesa di San Pietro

mercoledì 18 maggio

Festa di compleanno di Karol Wojtyla.

Ore 10.00 Santa Messa presieduta dal Parroco don Gianni Cardillo. Gli alunni della 3C dell'Istituto Comprensivo Statale 'Amante' (Fondi) ricordano la loro Amica 'Martina Quadrino'.

Ore 17.00 Preghiera del Rosario per le vocazioni alla vita consacrata.

Ore 18.00 Santa Messa presieduta da don Guerino Piccione, Parroco a Itri.

Al termine, saluto alla partenza della reliquia.