Restless Time: la personale di Claudio Marini alla Romberg di Latina

Prosegue la rassegna Viti Parallele alla galleria Romberg Arte Contemporanea, dopo Fairies la personale di Vincenzo Pennacchi, arriva nell’elegante galleria della Torre Baccari di Latina Restless Time, una mostra di lavori inediti di Claudio Marini.

La mostra, come del resto anche la rassegna, è curata da Italo Bergantini e Daniele Zerbinati nell’ambito della trentacinquesima stagione espositiva della Galleria.

La rassegna Viti Parallele vede affiancare le esposizioni d’arte a racconti inediti di Lorenzo Pennacchi ispirati dalle opere stesse, ogni esposizione sarà corredata da una composizione letteraria dedicata.

Restless Time propone opere di piccolo, medio e grande formato divise in tre sezioni che ben esplicano lo sviluppo del percorso artistico di Claudio Marini. Un rinnovamento del suo linguaggio che mantiene la sua gestualità legata a istinto, sapienza innata che si riversa in un uso del colore molto materico, accompagnato da altri materiali come resine e metalli, che dalla molteplicità delle sfumature vanno verso una polarizzazione dei colori si giunge a un uso del bianco e nero, ricco di corposità, sottintesi e richiami all’inquietudine dei tempi moderni.

La mostra sarà aperta dal 6 dicembre al 30 gennaio. Nella prima giornata di apertura, senza inaugurazione per rispettare le norme di prevenzione del contagio di Coronavirus, l’esposizione sarà aperta al pubblico la mattina dalle 11 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 19. Per chi volesse visitare la mostra in altri momenti gli orari di apertura sono dal martedì al sabato dalle 16 alle 19.30.

