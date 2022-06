Retrò Festival: a Terracina tre giorni di jazz, swing e atmosfere vintage

Per tutti coloro che amano le atmosfere dei ruggenti anni ’20 e degli anni ’30, la moda raffinata, elegante e rivoluzionaria, la musica jazz, le danze sfrenate e l’arte, è in arrivo la terza edizione del Rétro Festival.

Per tre giorni, dal 24 al 26 giugno, La Pineta di Terracina farà un tuffo nel passato con una serie di iniziative che immergeranno i visitatori in atmosfere passate: un Rétro market formato da 40 stand di moda e design vintage, tre serate di musica a tema e non mancheranno ovviamente lo spazio ristoro con imigliori food truck del Lazio, un’ area giochi e servizio baby sitting su richiesta, visite guidate centro storico e al Tempio di Giove, yoga per ballerini, spiaggia convenzionata e soprattutto la possibilità di seguire lezioni e ballare lo swing e altre danze scatenate di quegli anni.

Le serate si caratterizzeranno per un intrattenimento a tutto tondo con musica e danze: venerdì sera si esibiranno The Jeepers, sabato i Red Pellini feat. Luca Vallotti e domenica si chiuderà in bellezza con i Jazz…Please.

Sarà allestita una pedana di 250 mq per workshop con ospiti internazionali, un’area acconciature per entrare davvero nei Twenties,

Emanuele Margiotta presenterà l’evento e diversi saranno i ballerini che si esibiranno: Peter Kertz e Alice Mei, Vincenzo Fesi e Ariadna Beltran, Alexey Kazennov e Marta Stawicka, Leonardo Ost e Francesca De Vita, Livio Totteri e Morena Petrolati, Valentina Raimondi e Danilo Broschetti, Giulia Fantini e Antonio del Villano, Annapaola Ortu, Emanuele Margiotta e Anna Portell Bueso.

L’appuntamento

È da venerdì 24 a domenica 26 giugno a Terracina, presso La pineta. La pedana per ballare e i workshop sono accessibili solo su prenotazione.