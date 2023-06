A Terracina la quarta edizione del Rétro Festival

Prezzo non disponibile

Dal 28/06/2023 al 02/07/2023

Quarta edizione per il Rétro Festival manifestazione dedicata al Lindy Hop, la musica swing e al mondo del vintage che animerà il litorale di Terracina dal 28 giugno al 2 luglio.

Cinque serate con 12 ore di workshop, lezioni di ballo con insegnanti di livello internazionale, un Market vintage con 30 stand, street food, aree dedicate ai bambini, concerti, esibizioni dal vivo, dj set, che faranno fare un tuffo nelle atmosfere degli anni ’20 del secolo scorso.

La prima serata del festival si terrà presso il “Giardino della Meson” (Via Pontina, km 105.500), un pre-party durante il quale sarà possibile fare aperitivo e cena e seguire la lezione di danza jazz tenuta dall’insegnante Anna Portell Bueso. Subito dopo “Social dance DJ set” fino alle 2:00.

Il 29 giugno si prosegue con una visita guidata del centro storico di Terracina (ore 17:00), per poi spostarsi alle ore 18:30 alla Pineta (via Cristoforo Colombo), dove si svolgeranno le altre quattro serate del festival, durante le quali si alterneranno corsi di ballo, lezioni di yoga, concerti dal vivo, esibizioni di band musicali, e dj set fino alle ore 2:00. Il tutto impreziosito da numerosi stand di street food, cocktail bar e da un fornitissimo “Vintage Market” per gli appassionati del genere.

L’appuntamento

È dunque a Terracina da mercoledì 28 giugno a domenica 2 luglio.