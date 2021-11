A Terracina arriva il Rètro Wine Festival 2021

La città di Terracina si prepara ad accogliere il Rètro Wine Festival 2021, l’evento completamente dedicato al vino naturale che punta i riflettori sulla genuinità italiana. Due giorni di workshop, musica e visite guidate nei sentieri di Terracina.

L’iniziativa avrà luogo sabato 27 e domenica 28 novembre in una particolarissima chiesa del XIII secolo che sorge proprio al centro storico della città.

Quello del 27 novembre sarà un weekend dedicato alla scoperta dei vini naturali provenienti dal centro e dal sud Italia.

Il festival si concretizza come occasione perfetta per portare all’attenzione di tutti, la qualità e la genuinità dei prodotti locali, oltre, naturalmente, alla finalità di porre in vetrina l’impegno di un settore che a causa della pandemia continua a vivere un momento di profonda difficoltà. Il Rètro Wine Festival 2021 non è un semplice evento ma una vera e propria esperienza da vivere e condividere con amici e familiari.

I presenti, potranno partecipare a degustazioni, workshop formativi ed incontri divulgativi con ospiti di eccezione come: Sandro Sangiorgi (Associazione culturale Porthos Racconta - www.porthos.it) e Gae Saccoccio (www.naturadellecose.com). Inoltre, nel corso dell’evento sarà possibile effettuare una visita guidata nelle suggestive vie del centro storico, in compagnia di Elia Locatelli.

Per i workshop sono disponibili soltanto 30 posti e nel biglietto del workshop è compreso anche il biglietto d’ingresso alla degustazione. Saranno disponibili due lezioni, entrambe accompagnate da una degustazione guidata di vini selezionati.

Sabato 27 novembre Il Senso e il Significato a cura di Sandro Sangiorgi – ore 15:30 -17:30. Domenica 28 novembre La Campagna nel Bicchiere a cura di Gae Saccoccio – ore 15:30 – 17:30. Costi delle lezioni: 1 lezione – 65 €, 2 Lezioni – 100 €

L'appuntamento

È dunque per sabato 27 e domenica 28 novembre, è possibile acquistare il biglietto sul portale Diyticket La visita guidata per il centro storico di Terracina si terrà domenica 28 dalle 11.30 alle 12.30 al costo di 8 euro. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3471789530.