A Sermoneta la Rievocazione Storica Della Battaglia di Lepanto

Sermoneta si appresta a tornare indietro di cinque secoli con il puntuale appuntamento con la Rievocazione Storia della Battaglia di Lepanto con la quale si concludono gli eventi dell’estate sermonetana.

Era il 1571 quando Onorato Caetani IV faceva ritorno a casa con i suoi soldati dopo aver vinto miracolosamente la terribile Battaglia di Lepanto. Ogni anno agli inizi di ottobre ben 150 figuranti in costume rinascimentale rievocano il corteo di nobili e soldati che entra nel borgo medievale e raggiunge il Castello Caetani dove ad aspettare il duca c’è la moglie Agnesina Colonna.

La vicenda è strettamente legata anche alla celebrazione della Madonna della Vittoria alla quale Onorato Caetani nel momento più difficile della battaglia ha fatto voto, promettendo di far erigere una chiesa in onore della Vergine Maria in caso fosse riuscito a tornare a casa salvo e vittorioso.

Sermoneta dunque si veste di abiti rinascimentali per due giorni, sabato 7 e domenica 8 ottobre, con cortei, scene di vita del passato, mostre, giochi storici, esibizioni ed eventi vari.

Ricco il programma di eventi che coinvolgeranno anche grandi e piccini.

L’appuntamento

È per sabato 7 e domenica 8 ottobre nel borgo medievale di Sermoneta. Sono previste navette che collegano l’arte del Mercato di Monticchio con il centro storico.

Il programma della manifestazione

7 e 8 ottobre

Via Santa Maria presso il Piccolo Mondo di Sermoneta Di Vincenzo Piccolo

mostra fotografica “Rievocazioni Storiche”

a cura dell’Associazione Festeggiamenti Centro Storico.

Corso Garibaldi - presso la Pinacoteca Giorgio De Santis

Clementina Corbi e i suoi ritratti di nobiltà.

Sabato 7 ottobre

ore 11.00 l’Aula Consigliare del Palazzo Comunale

Presentazione del libro “Le Rievocazione Storiche dei Monti Lepini”

ore 18.00 Cattedrale Santa Maria Assunta

santa messa in onore della Madonna della vittoria

A seguire: solenne processione con l’immagine della Madonna per le vie del paese, accompagnata dalla Banda Musicale “F. Caroso”, diretta dal Maestro Michele Secci.

A seguire: in loc. la Portella e piazza Santa Maria,

Fuochi Pirotecnici della “Pirotecnica F.lli Corsi” di Sezze Scalo

Domenica 8 ottobre

ore 8.30 Cattedrale Santa Maria Assunta santa messa;

ore 10.00 centro storico

momenti di vita rinascimentale antichi mestieri ed esposizione fotografica a cura dell’Associazione Festeggiamenti Centro Storico Sermoneta

ore 10.30 Cattedrale Santa Maria Assunta santa messa;

ore 15.00 Esibizione per le vie del paese:

Sbandieratori del Ducato di Sermoneta

Musici Itineranti “La corte delli Buffoni

ore 15.30 Belvedere

Momenti di vita popolare: “Piccole Ricamatrici”.

ore 15.50/16.00Da Palazzo Caetani al Belvedere:

Inizio Della Rievocazione Storica in Costumi Del ‘500

ore 15.50/16.00 Belvedere

Il narratore leggerà l’epopea della Battaglia di Lepanto e della partecipazione della famiglia Caetani.

A seguire: Rappresentazione Storica

Incontro tra il Duca Onorato IV Caetani, e la Duchessa Agnese Colonna, la prole, i dignitari e il popolo; saluto da parte degli Sbandieratori del Ducato Caetani di Sermoneta, esibizione dei Musici Itineranti “La Corte delli Buffoni”.

Al termine: Il Corteo Storico, sfilerà per le vie principali del paese per raggiungere la Cattedrale Santa Maria Assunta per la Cerimonia di Ringraziamento alla Vergine per la vittoria ottenuta. Parteciperanno il soprano Alessandra Talone accompagnata dal violinista Luca Hoti.

A seguire: il Corteo Storico al completo visiterà il Ducato transitando per Via Aldo Manuzio, Torre Nuova, scalette Biagio Marchioni e Corso Garibaldi dove si concluderà la manifestazione