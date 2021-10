A Sermoneta la Rievocazione storica della battaglia di Lepanto

Come ogni anno a ottobre Sermoneta torna nel 1571, anno in cui le truppe sermonetane tornarono vittoriose a casa dopo la battaglia di Lepanto. Il rientro di Onorato IV Caetani insieme alle sue truppe e l’incontro con la duchessa Agnesina Colonna e la corte rivive ogni anno nel borgo medievale che celebra non solo il felice esito della celebre battaglia, ma anche la grazia chiesta da Onorato Caetani alla Madonna durante il momento più difficile della battaglia, il quale promise che in caso di vittoria avrebbe edificato una chiesa dedicandola alla Madonna della Vittoria.

Dall’8 al 10 ottobre lo splendido borgo medievale di Sermoneta ospiterà i festeggiamenti di questo episodio storico con una serie di iniziative che catapulteranno i visitatori indietro di cinque secoli. Mostre, spettacoli, il corteo storico e inoltre menù rinascimentali a tema proposti dai ristoranti aderenti all’iniziativa: tanti appuntamenti per godere appieno delle bellezze e della storia di Sermoneta.

Si inizia venerdì 8 ottobre alle 18 alla chiesa di San Michele Arcangelo con il convegno “Lanuvio, Gaeta e Sermoneta: le città della battaglia di Lepanto” con un focus su Marcantonio Colonna. Parteciperanno Luigi Galieti, sindaco di Lanuvio, l’archeologo Luca Attenni e il giornalista e guida turistica Luca Sorabella.

Si prosegue sabato 9 ottobre alle 16 con la presentazione del libro “Un bel dì d’april – Sermoneta nei miei ricordi (1940-1950)” di Maria Rosaria Marchioni (Atlantide Editore). Dalle 15 alla Loggia dei Mercanti mostra fotografica sulla rievocazione storica a cura del Club della Fotografia. Alle ore 18.00 si terrà un momento religioso, dopo la ci sarà la processione per le vie del paese con l’effigie della Madonna della Vittoria, con lo spettacolo pirotecnico e l’accompagnamento della banda musicale Fabrizio Caroso di Sermoneta diretta dal M° Michele Secci.

Gran finale della manifestazione domenica 10 ottobre con la rievocazione in costume d’epoca: per tutta la giornata ci saranno mostre fotografiche a cura del Club della Fotografia e dell’associazione Festeggiamenti centro storico, alla scalinata Marchioni e alla Loggia dei Mercanti; mercatini rinascimentali artigianali in piazza San Lorenzo, rappresentazioni di vita rinascimentale con gli abiti della Rievocazione storica lungo corso Garibaldi, Palazzo Caetani, scalinata Biagio Marchioni, via Aldo Manuzio, via dell’Annunziata. Nel pomeriggio è previsto il corteo storico fino a piazza Santa Maria Assunta con la rievocazione dell’incontro tra il duca Onorato IV Caetani, la duchessa Agnesina Colonna e la corte. La “Rievocazione storica della Battaglia di Lepanto” sarà condita da spettacoli itineranti per le vie del paese.

La manifestazione, che si svolgerà nel rispetto delle norme anti COVID-19, è organizzata dall'amministrazione comunale di Sermoneta in collaborazione con l'associazione Festeggiamenti del Centro Storico e la parrocchia Santa Maria Assunta, con il contributo della Regione Lazio.

Per l’occasione è previsto un servizio di navetta per accompagnare i turisti al centro storico con partenza dall’area mercato. La partecipazione agli eventi della manifestazione è gratuita.