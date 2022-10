A Sermoneta la tradizionale Rievocazione Storica della Battaglia di Lepanto

Torna uno degli appuntamenti più sentiti nel borgo medievale tra i più belli l’Italia: la Rievocazione Storica della Battaglia di Lepanto organizzata dall'amministrazione comunale di Sermoneta, in collaborazione con l'associazione Festeggiamenti del Centro Storico e la parrocchia Santa Maria Assunta, con il contributo della Regione Lazio.

Un episodio storico di grande rilievo che vede tra i protagonisti anche Sermoneta: il duca Onorato IV Caetani dopo aver strenuamente combattuto durante la Battaglia di Lepanto, vinta, secondo la leggenda, grazie all’intercessione della Madonna della Vittoria apparsa al condottiero nel momento più difficile della lotta, torna finalmente a casa con le sue truppe e riabbraccia la moglie Agnesina Colonna alle porte del Castello, dopo aver sfilato per le vie del borgo.

Una festa dalla valenza storica e religiosa che riporta Sermoneta al 1571che si terrà sabato 8 e domenica 9 ottobre.

Si partirà sabato con le celebrazioni religiose in onore della Madonna della Vittoria, in nome della quale Onorato IV ha fatto edificare dapprima una cappella e poi una Chiesa, che custodisce l’effigie che è venuta in mente a Onorato Caetani durante la battaglia. Questa effigie sarà portata in processione per le vie del borgo medievale dopo la Santa Messa che si terrà alle ore 18.00 nella cattedrale di Santa Maria Assunta. La processione sarà impreziosita dalle musiche della banda musicale Fabrizio Caroso di Sermoneta diretta dal M° Michele Secci e al suo termine si potranno ammirare i fuochi d’artificio.

I festeggiamenti proseguiranno nella giornata di domenica 9 ottobre con la rievocazione in costume d’epoca: oltre 150 figuranti che faranno rivivere il momento in cui i soldati entrano nelle mura del borgo medievale e scortano Onorato IV fino al Belvedere e poi al Castello. Per tutta la giornata si terranno mostre, rappresentazioni di vita quotidiana nel Rinascimento e poi esibizioni degli sbandieratori del Ducato Caetani e degli Archibugieri Pistonieri “Senatore” di Cava de' Tirreni.

L’appuntamento

È per sabato 8 e domenica 9 ottobre. L’ingresso è gratuito ed è previsto un servizio navetta dalle 13 alle 23.00 per tutti i visitatori che potranno lasciare le automobili presso l’area del Mercato di Monticchio e salire al centro storico.