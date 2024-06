Rievocazione storica della presa della città di Norba: tutto pronto per l’IX edizione

Prezzo non disponibile

Una tra le rievocazioni storiche più suggestive della provincia di Latina è senz’altro quella della presa della città di Norba, non solo perché racconta della distruzione di una città e la morte dei suoi abitanti per via della guerra, ma anche perché si svolge tra le rovine della città stessa nel parco archeologico, dove un tempo i reali protagonisti della vicenda hanno vissuto i loro ultimi giorni di vita.

Sabato 15 e domenica 16 giugno torna per la sua IX edizione la manifestazione ideata dal Gruppo Archeologico Norba di Norma con il patrocinio di regione Lazio, Comune di Norma, XIII Comunità Montana dei Monti Lepini e Ausoni, Compagnia dei Lepini, Federazione Regionale delle Manifestazioni Storiche.

La rievocazione storica della presa della città di Norba racconta in forma scenica gli ultimi giorni della città, caduta nel corso della guerra civile tra Mario e Silla. I fatti narrati, risalenti all’81 a.C., si basano sul racconto dello storico Appiano e portano in scena l’opera teatrale “La Presa di Norba” di Vincenzo Pinti.

La manifestazione prende il via con il corteo storico in costume che dal centro storico di Norma arriva al Parco Archeologico dove si svolgono i fatti ricostruiti. Associazioni locali, attori e figuranti (nella foto tratta dalla pagina Facebook ufficiale dell'associazione) danno vita agli ultimi giorni della città fatti di tradimenti, duelli, battaglie e infine la disfatta di Norba e dei suoi abitanti.

Sabato 15 giugno alle ore 18.00 nel centro storico di Norma si terrà il corteo storico che anticipa la rievocazione vera e propria che si terrà domenica 16 a partire dalle ore 17.00 con il corteo che da Largo Caio Cestio raggiungerà l’acropoli minore dove si svolgerà la rievocazione a partire dalle 18.00.

L’appuntamento

È dunque a Norma sabato 15 giugno alle ore 18.00 e domenica 16 giugno alle ore 17.00.