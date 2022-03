Alla Benacquista Assicurazioni la mostra Riflessi di Antonio Farina

Con il mese di aprile arriva alla Benacquista Assicurazioni di Latina una nuova esposizione che fa parte del progetto Benacquista Art Collection nato dalla collaborazione tra Massimiliano e Sabrina Benacquista con Fabio D'Achille e il suo MAD. A partire dal calendario artistico che scandisce tutto il 2022 si arriva a mostre personali da ammirare presso gli uffici di via del Lido.

Dal 1 al 30 aprile in esposizione ci saranno ben 15 tele di formati diversi realizzate dal maestro Antonio Farina. La mostra Riflessi, a cura di Fabio D’Achille, è impreziosita dal testo critico di Marcella Cossu.

La pittura a olio del maestro Farina propone allo spettatore un conturbante tuffo nella natura palustre, il tema della fitta vegetazione che si specchia sulla superfice dell’acqua è stata da sempre oggetto di profonda osservazione da parte del Maestro che l’ha proposta in mille varianti sempre suggestive.

“Impossibile – afferma Marcella Cossu – sottrarsi al magnetismo del profondo blu-verde degli specchi d’acqua, degli intrecci e contorcimenti delle radici, un po’ come accade per le mangrovie palustri della Louisiana: la rivisitazione lirica di un mondo semiperduto, quello della lestra, della palude, del canale pontino d’immemore fascinazione, da Sartorio a Indrimi, reinterpretato, desertificato e amplificato dalla metafisica individualissima di un artista così singolare, al punto da far dimenticare ogni varia ed eventuale connotazione stilistica, in virtù di uno straordinario quanto inatteso afflato emozionale”.

L’appuntamento

È dunque dal 1 al 30 aprile presso gli uffici della Benacquista Assicurazioni.