Riunione di Famiglia in scena al Teatro Moderno

Un nuovo e scoppiettante appuntamento è in programma dal Teatro Moderno di Latina che dal 2 al 4 dicembre ospiterà lo spettacolo Riunione di Famiglia.

La commedia scritta da Amanda Sthers e Morgan Spillemaecker vede la regia di Claudio Insegno e un cast stellare: Katia Ricciarelli, Fabio Ferrari, Nadia Rinaldi e lo stesso Claudio Insegno.

Tre fratelli con gravi problemi economici si incontrano prima di andare a cena con l’esuberante mamma e, dato che non riescono più a mantenerla, uno di loro propone di farla fuori. All’inizio la cosa sembra un gioco, ma pian piano l’idea prende forma.

La donna, una signora imprevedibile, piena di energia e assolutamente irresistibile, arriva per cenare con i figli e annuncia che, dato che non ha potuto vivere a pieno la sua vita per colpa loro, d’ora in poi prenderà le distanze e si darà alla pazza gioia.

Come andrà a finire?

Una commedia irriverente, piena di colpi di scena che in maniera leggera e divertente pone diverse questioni sul complesso rapporto tra madre e figli.

L’appuntamento

È per le consuete quattro repliche che offre il Teatro Moderno: venerdì 2 dicembre alle ore 21.00, sabato alle 17.00 e alle 21.00 e domenica alle ore 17.30.