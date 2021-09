Achille Campanile al Mare: Rocco Della Corte presenta “L’Umorismo Cosmico”

Si chiude con un ultimo appuntamento che unisce uno splendido panorama sul mare e ottime letture la serie di incontri con gli autori organizzata dalla casa editrice Atlantide diretta da Dario Petti presso lo stabilimento balneare Appeal Double View dell’imprenditore Giuseppe Pastore.

In programma per domenica 26 settembre alle ore 18.30 la presentazione del libro “L’umorismo cosmico”, edito da Atlantide: un saggio su Achille Campanile di Rocco Della Corte.

Achille Campanile è uno dei grandi maestri del Novecento italiano. Ha scritto romanzi, sceneggiature per la televisione, drammaturgie e articoli sui principali giornali del secolo scorso. Ricordato per il suo fine umorismo e per l’acutezza dei messaggi trasmessi dalle sue opere, è sicuramente una pietra miliare della letteratura italiana contemporanea. Nel saggio “L’umorismo cosmico” Rocco Della Corte, partendo dall’assunto secondo il quale Campanile è troppo spesso sottovalutato perché non approfondito, esplora e indaga diversi campi della narrativa campaniliana fornendo molteplici chiavi di lettura che da essi si dipartono.

Accanto all’autore il conduttore radiofonico e scrittore Loris Fabrizi e la professoressa Marisa Sarno che leggerà alcuni bravi di Achille Campanile dedicati al mare.

L’appuntamento

presso lo stabilimento balneare Appeal Double View (secondo chiosco a sinistra sul lungomare di Latina).

