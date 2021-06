Romabrick in tour a Latina: torna la mostra Lego a Piana delle Orme

Dopo lo stop forzato dello scorso anno, torna, come è ormai tradizione, la mostra dedicata ai mattoncini Lego presso lo spazio espositivo dello splendido museo di Piana delle Orme.

La manifestazione, organizzata da Romabrick da cui prende il titolo, è un appuntamento amato da grandi e piccini e permette di osservare da vicino splendide costruzioni realizzate con i mattoncini più famosi al mondo.

Colorate, di tantissime forme diverse, a tiratura limitata, da collezione: le realizzazioni Lego sanno attirare la curiosità di appassionati e di semplici osservatori che ricordano i giochi dell’infanzia. In molti casi sono vere e proprie opere d’arte, frutto della fantasia, dell’ingegno e della creatività di quanti riescono a creare interi paesaggi: quartieri cittadini, scene di vita quotidiana, mezzi di locomozione, paesaggi di altre epoche e addirittura ricostruire le ambientazioni di film e serie tv famose in tutto il mondo, dalla Hogwarts di Harry Potter alle astronavi di Star Wars, passando per Trono di Spade e mille altre citazioni da cartoni animati, fumetti e romanzi.

Anche se quest’anno gli ingressi saranno contingentati e tutto si svolgerà nel rispetto delle norme anti COVID-19, sarà comunque possibile partecipare in presenza all’XI edizione di questa colorata festa fatta di creatività, stupore fanciullesco e tanta passione.

L’appuntamento

È per sabato 5 e domenica 6 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 presso lo spazio espositivo di Piana delle Orme a Latina.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...