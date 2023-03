La Ciociara rivive a Fondi: torna in città la coprotagonista Rosetta

Il capolavoro cinematografico “La Ciociara”, premio Oscar per la migliore interpretazione della straordinaria Sophia Loren, rivivrà a Fondi con un appuntamento imperdibile.

Il capolavoro, tratto dall’omonimo romanzo di Alberto Moravia, fu girato gran parte nel sud pontino e ha visto protagonista anche la città di Fondi, partecipando a diverse scene, alcune indimenticabili, come la violenza subita dalle protagoniste da parte delle truppe marocchine all’interno della chiesa di San Francesco (in quel tempo sconsacrata).

La casa di produzione On Broadway presenterà al pubblico questo emozionante evento, portando al pubblico testimonianze che, direttamente o indirettamente, hanno partecipato alla realizzazione del film. Il titolare di On Broadway, Giovanni Pannozzo, ha invitato a Fondi Eleonora Brown e Arabella Vallone.? Eleonora Brown coprotagonista del film nel ruolo di Rosetta, figlia di Cesira, interpretata da Sophia Loren. Arabella Vallone (musicista, pittrice e cantoterapeuta), in ricordo del padre Raf Vallone, anch’esso coprotagonista de “La Ciociara” nel ruolo di Giovanni. Eleonora Brown, insieme a Giovanni Pannozzo, a distanza di anni, ritornerà in città visitando i luoghi che sono stati protagonisti della pellicola, concludendo con un incontro pubblico questa preziosa visita presso la Sala Lizzani (Chiostro San Domenico) a Fondi, domenica 26 marzo 2023, alle ore 17.30, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Eleonora Brown, Arabella Vallone insieme all’attore e produttore pontino Pannozzo, si racconteranno facendo rivivere al pubblico la grande pellicola cinematografica attraverso testimonianze, aneddoti ed emozionanti ricordi. Al termine dell’incontro verrà proiettato il film.

L’evento è patrocinato dal comune di Fondi e dall’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, Unione Europa, Repubblica Italiana, Regione Lazio, Fse. Info: 3791393042 (anche Whatsapp) - info@onbroadway.it